Mardin'de otomobil hafriyat kamyonuna arkadan çarptı: Ölü ve yaralılar var
Mardin'in Derik ilçesinde bir otomobilin hafriyat kamyonuna arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan 2 kişi Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mardin'in Derik ilçesinde hafriyat kamyonuna arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Derik ilçesine bağlı kırsal Denktaş Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DY 4128 plakalı otomobil, Derik-Viranşehir karayolunda 06 DR 2048 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde yaralılardan kimliği öğrenilemeyen birinin hayatını kaybettiğini belirlendi. Hayati tehlikeleri bulunan 2 yaralı ise Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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