Erzurum Adliyesi'nde korkutan yangın: Evrak arşivi alevlere teslim oldu
Erzurum Adliyesi'nin evrak arşivinde çıkan ve itfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun olay yerinde incelemelerde bulundu.
Erzurum'da adliye binasının arşiv bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
Binanın evrak arşiv bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz acil ekibi sevk edildi. Garaj bölümündeki araçlar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen biri bekçi olmak üzere iki kişi, ambulanstaki ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.
Vali Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun da adliyeye gelerek inceleme yaptı.
Başsavcı Vekili Harun Çetinkaya'dan bilgi alan Vali Baruş, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine itfaiye ekiplerinin vakit geçirmeden olay yerine intikal ettiğini söyledi.
Yangın çıkan yerin arşiv katı olduğunu bildiren Baruş, "Arşiv çok değişik bölümlerden oluşuyor. Bunun sadece bir bölümünde yangın görülüyor. Çok yoğun bir duman var. Yanan malzemenin kağıt ve plastik olmasından dolayı itfaiyelerimiz büyük bir azimle cesaretle içeriye giriyor, müdahaleye başlıyor. Müdahaleye başladıktan bir süre sonra yangının esas çıkış yerini bularak oraya da müdahale ettiler. Şu anda yangın tamamen kontrol altında. Yangında herhangi bir alev yok, içeride çok yoğun bir duman var. Bu dumanın tahliyesi için çalışıyorlar." dedi.
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