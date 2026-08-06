Erzurum Adliyesi'nde korkutan yangın: Evrak arşivi alevlere teslim oldu

Yangın çıkan yerin arşiv katı olduğunu bildiren Baruş, "Arşiv çok değişik bölümlerden oluşuyor. Bunun sadece bir bölümünde yangın görülüyor. Çok yoğun bir duman var. Yanan malzemenin kağıt ve plastik olmasından dolayı itfaiyelerimiz büyük bir azimle cesaretle içeriye giriyor, müdahaleye başlıyor. Müdahaleye başladıktan bir süre sonra yangının esas çıkış yerini bularak oraya da müdahale ettiler. Şu anda yangın tamamen kontrol altında. Yangında herhangi bir alev yok, içeride çok yoğun bir duman var. Bu dumanın tahliyesi için çalışıyorlar." dedi.



