Düğün salonunda tekmeli yumruklu kavga: Beş yaralı
Diyarbakır'da bir düğün salonunda çıkan tartışma kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Kavgada 5 kişi yaralanırken, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir düğün salonunda çıkan tekmeli yumruklu kavgada 5 kişi yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi 606. Sokak'ta bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. Düğünde taraflar arasında henüz bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
Beş yaralı
Kavgada 5 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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