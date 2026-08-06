Tunceli’de 'Mameki Fest' coşkusu sürüyor
Tunceli’de düzenlenen "Mameki Fest", kültür, sanat, spor ve çocuk etkinlikleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte geldiği festival renkli görüntülere sahne oldu.
Tunceli’de 5-9 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen Mameki Fest, ikinci gününde de yoğun ilgi görüyor. Kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen kültür, sanat, spor ve çocuk etkinliklerine vatandaşlar aileleriyle birlikte katılırken, festival alanları renkli görüntülere sahne oluyor. Gençlerden çocuklara her yaştan katılımcının ilgi gösterdiği etkinliklerde, birlik ve dayanışma atmosferi içinde eğlenceli anlar yaşanırken, festival programı konserler ve çeşitli etkinliklerle devam ediyor.
Yıllardır hem masal anlatıcılığı yapan hem de akademik olarak masalların kuşaktan kuşağa aktarılması için gençleri, çocukları ve yerel yönetimleri teşvik ettiğini söyleyen Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Öznel, "Mameki Fest’te masal anlatıcısı olarak bulunmak benim için büyük bir onur. Halkın iştirak ettiği, çocukların masal anlattığı herkesin masal sevdiği bir coğrafyadayız. Masallar çok güzel ve bu coğrafyanın masalları çok zengin. Önemli olanın masal farkındalığının artırılması için halka yaygın bir şekilde aktarılması olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür festivallerde masallara yer verilmesini çok önemsiyorum" diye konuştu.
Akranlarına masallar anlatan 8 yaşındaki Arya Arslan ise, "Burada masal anlatmak büyük bir zevk, burada olmak güzel bir his. İnsanlar seni dinliyor, sen de onlara masallar anlatıyorsun bu çok güzel bir duygu" dedi.
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