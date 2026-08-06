Tunceli’de 'Mameki Fest' coşkusu sürüyor

Yıllardır hem masal anlatıcılığı yapan hem de akademik olarak masalların kuşaktan kuşağa aktarılması için gençleri, çocukları ve yerel yönetimleri teşvik ettiğini söyleyen Türk Halk Bilimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evrim Ölçer Öznel, "Mameki Fest’te masal anlatıcısı olarak bulunmak benim için büyük bir onur. Halkın iştirak ettiği, çocukların masal anlattığı herkesin masal sevdiği bir coğrafyadayız. Masallar çok güzel ve bu coğrafyanın masalları çok zengin. Önemli olanın masal farkındalığının artırılması için halka yaygın bir şekilde aktarılması olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu tür festivallerde masallara yer verilmesini çok önemsiyorum" diye konuştu.



