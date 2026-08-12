Büyükbaş otlatırken ayıyla korku dolu karşılaşma: Yaralı halde yardım istedi

Tunceli’de 'Mameki Fest' coşkusu sürüyor

Tunceli’de düzenlenen "Mameki Fest", kültür, sanat, spor ve çocuk etkinlikleriyle tüm hızıyla devam ediyor. Ailelerin çocuklarıyla birlikte geldiği festival renkli görüntülere sahne oldu.