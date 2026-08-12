Büyükbaş otlatırken ayıyla korku dolu karşılaşma: Yaralı halde yardım istedi
Tunceli’de büyükbaş hayvanlarını otlatan 43 yaşındaki İlhan Atlı, yavrusu bulunan bir ayıyla karşılaşınca saldırı girişimi üzerine kaçmaya çalıştı. Panikle uzaklaşırken dengesini kaybeden Atlı, kayalıklardan düşerek yaralandı. Yaralı halde cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım isteyen Atlı, hastanede tedavi altına alındı.
Tunceli’nin Ovacık ilçesinde ayıdan kaçarken kayadan düşen ve yaralanan şahıs tedavi altına alındı.
Yavrusu bulunan ayıyla karşılaştı
Olay, Ovacık ilçesine bağlı Işıkveren köyü kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede büyükbaş hayvanlarını otlatan 43 yaşındaki İlhan Atlı, yanında yavrusu bulunan bir ayıyla karşılaştı. Ayının saldırı girişimi üzerine panikleyen Atlı, bölgeden uzaklaşmaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.
Düştüğü yerde yaralanan Atlı, cep telefonuyla yakınlarına ulaşarak yardım istedi. Hastaneye götürülen Atlı tedavi altına alındı.
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