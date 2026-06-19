Mantar toplamak için çıktığı dağda ölü bulundu

Akşam saatlerine kadar kendisinden haber alınamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, Munzur Arama ve Kurtarma Derneği (MUDAK) ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin dağlık alanda yürüttüğü arama çalışmalarında Murat Özel’in cansız bedenine ulaşıldı.