Pülümür Çayı’nda ağaçta mahsur kaldı: Ekipler seferber oldu

13:4729/05/2026, Cuma
DHA
Ağaçtaki kişi bulunduğu yerden alınıp güvenli bölgeye götürüldü.
Tunceli’nin Nazımiye ilçesinde yüzerek geçtiği Pülümür Çayı’nda bir ağacın üzerinde mahsur kalan kişi, jandarma ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Nazımiye ilçesinden geçen Pülümür Çayı’nda meydana geldi. Yüzerek karşı kıyıya geçen ismi açıklanmayan kişi, geri dönmeye çalışırken akıntının aniden şiddetlenmesi nedeniyle çayın ortasında bulunan ağacın üzerinde mahsur kaldı. İhbarla bölgeye İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Sualtı Arama Kurtarma (SAK) Timi ile itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Zorlu arazi şartları ve yoğun akıntıya rağmen yürütülen çalışmayla ağaçtaki kişi bulunduğu yerden alınıp güvenli bölgeye götürüldü.



