Şanlıurfa’da kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

15:0628/05/2026, Perşembe
DHA
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, devrilen kurbanlık koyun yüklü kamyonetin sürücüsü Samet Çakır (24) hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110’uncu kilometresinde meydana geldi.

Birecik’te kurbanlık koyun satışı yapan Samet Çakır’ın, satamadığı hayvanları Şanlıurfa kent merkezindeki canlı hayvan pazarına götürdüğü sırada kullandığı kamyonet, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Samet Çakır ile yanındaki kişi ağır yaralandı. Yola savrulan koyunlar ve yaralılar vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Samet Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

