Şanlıurfa’da kurbanlık yüklü kamyonet devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Birecik’te kurbanlık koyun satışı yapan Samet Çakır’ın, satamadığı hayvanları Şanlıurfa kent merkezindeki canlı hayvan pazarına götürdüğü sırada kullandığı kamyonet, kontrolü kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Samet Çakır ile yanındaki kişi ağır yaralandı. Yola savrulan koyunlar ve yaralılar vatandaşlar seferber oldu. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü Samet Çakır, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.