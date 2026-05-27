SGK'dan 3600-4500-5000 prim gününe emeklilik çizelgesi! Erken emeklilik hesaplandı: 55, 58, 60 yaşa…

5000 GÜN HERKES İÇİN YETERLİ DEĞİL

Emeklilikte en önemli kriterlerin başında prim günü geliyor. Ancak yalnızca 5000 prim gününü tamamlamak tek başına emeklilik için yeterli olmuyor. Özellikle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlarda prim şartı işe giriş tarihine göre kademeli olarak değişiyor. Bu kapsamda bazı çalışanlar 5000 günle emekli olabilirken, daha sonraki tarihlerde sigortalı olanlarda gerekli prim şartı 5975 güne kadar yükseliyor. 1999 sonrası sigortalı olanlarda ise yaş ve sigortalılık süresi şartı da devreye giriyor.