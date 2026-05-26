Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta 2026? Diyanet ile Yozgat bayram namazı saati

Bayram Namazı Cemaatsiz Kılınır Mı?

Bayram namazı cemaatle kılınması vacip olan bir namazdır. Bu nedenle tek başına kılınması uygun değildir. Mazereti nedeniyle camiye gidemeyenlerin bayram namazı kılması gerekmez, ancak dilerlerse evde kuşluk vakti (duha namazı) niyetine nafile namaz kılabilirler.