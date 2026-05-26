Yozgat’ta bayram namazı saat kaçta 2026? Diyanet ile Yozgat bayram namazı saati

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala Yozgat’ta bayram namazı saati araştırmaları yoğunlaştı. Diyanet’in 2026 takvimiyle birlikte il genelinde sabah kılınacak bayram namazının vakti belli oldu.
Yozgat’ta Kurban Bayramı sabahı için hazırlıklar sürerken, vatandaşlar bayram namazının saatine odaklandı. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı vakitlerle birlikte namaz saati netlik kazandı.
YOZGAT'TA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?
Bayram namazı, Kurban Bayramı'nın ilk günü olan 27 Mayıs 2026 Çarşamba sabahı kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı namaz vakitleri listesine göre Yozgat'ta bayram namazı saati 05:51 olarak duyuruldu.
Bayram Namazı Cemaatsiz Kılınır Mı?
Bayram namazı cemaatle kılınması vacip olan bir namazdır. Bu nedenle tek başına kılınması uygun değildir. Mazereti nedeniyle camiye gidemeyenlerin bayram namazı kılması gerekmez, ancak dilerlerse evde kuşluk vakti (duha namazı) niyetine nafile namaz kılabilirler.