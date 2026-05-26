Kurban Bayramı dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı il il bayram namazı saatlerini yayımladı. Müslüman alemi camilerde sabah namazının ardından bayram namazını kılacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli gibi tüm illerin 2026 Kurban Bayramı namazı saatleri belli oldu. Kocaeli’de bayram namazı saat 06:08’de kılınacak. İşte Kocaeli ilçeleri Kurban Bayramı namaz saatleri.
2026 Kurban Bayramı namaz saatleri Türkiye’nin diğer 81 ilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Namaz vakitleri, erişime sunuldu. Bu yıl Kurban Bayramı, 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak ve Müslümanlar, bu kutsal günde kurban ibadetlerini yerine getirecekler. Bayram namazını eda etmek üzere camilere akın edecekler. Çarşamba sabahı Kurban Bayramı namazı Kocaeli'de saat 06:08’de kılınacak. İşte Kocaeli ilçeleri için Kurban Bayramı namazı vakti.
Kocaeli’de bayram namazı saat kaçta?
27 Mayıs 2026 Kocaeli Kurban Bayramı namaz vakti 06:08 olarak açıklandı.
Çayırova Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Darıca Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Dilovası Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Gebze Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Kandıra Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Karamürsel Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Kartepe Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Körfez Kurban Bayram Namaz Vakti 06:09
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.