Kurban Bayramı'nın müjdecisi olan arefe gününün bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, İslam âlemi için son derece faziletli bir ibadet dönemi başlıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.), "Arefe günü tutulan orucun, geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlara kefaret olacağını Allah'tan umarım" hadis-i şerifi doğrultusunda bu mübarek günü oruçlu geçirmek isteyen yüz binlerce mümin, şimdiden ilk hazırlıklarını yapmaya başladı. Arefe gününün manevi ikliminden tam anlamıyla istifade etmek ve niyetlerini usulüne uygun şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki imsak vakti ve sabah ezanı saatlerini yoğun bir şekilde araştırıyor. Sahur sofralarını bu vakitlere göre planlayacak olan niyetli müminler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il il namaz vakitleri takvimini inceleyerek oruca başlama saatini kesinleştirmeyi ve bu kıymetli günü dua, istiğfar ve ibadetle ihya etmeyi hedefliyor. İşte 26 Mayıs Salı Diyanet il il namaz vakitleri sabah ezanı saati.