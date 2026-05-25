Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Dini Bilgiler
İmsak vakti 26 Mayıs Salı sabah ezanı saati: Diyanet il il namaz vakitleri

İmsak vakti 26 Mayıs Salı sabah ezanı saati: Diyanet il il namaz vakitleri

10:4025/05/2026, Pazartesi
G: 25/05/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz’in arefe gününde oruç tutmayı tavsiye etmesi nedeniyle birçok vatandaş bu mübarek günü ibadetle geçirmek için hazırlık yapıyor. Arefe orucunu tutmak isteyenler ise bulundukları illerde imsak vakti ve sabah ezanı saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, sahur vaktinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte Diyanet il il namaz vakitleri sabah ezanı saati.

Kurban Bayramı'nın müjdecisi olan arefe gününün bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, İslam âlemi için son derece faziletli bir ibadet dönemi başlıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.), "Arefe günü tutulan orucun, geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlara kefaret olacağını Allah'tan umarım" hadis-i şerifi doğrultusunda bu mübarek günü oruçlu geçirmek isteyen yüz binlerce mümin, şimdiden ilk hazırlıklarını yapmaya başladı. Arefe gününün manevi ikliminden tam anlamıyla istifade etmek ve niyetlerini usulüne uygun şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki imsak vakti ve sabah ezanı saatlerini yoğun bir şekilde araştırıyor. Sahur sofralarını bu vakitlere göre planlayacak olan niyetli müminler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il il namaz vakitleri takvimini inceleyerek oruca başlama saatini kesinleştirmeyi ve bu kıymetli günü dua, istiğfar ve ibadetle ihya etmeyi hedefliyor. İşte 26 Mayıs Salı Diyanet il il namaz vakitleri sabah ezanı saati.

26 Mayıs Salı İstanbul imsak vakti, sabah ezanı saati 03:38

26 Mayıs Salı Ankara imsak vakti, sabah ezanı saati 03:30

26 Mayıs Salı İzmir imsak vakti, sabah ezanı saati 04:01

26 Mayıs Salı Antayla imsak vakti, sabah ezanı saati 03:56

26 Mayıs Salı Bursa imsak vakti, sabah ezanı saati 03:43

26 Mayıs Salı Adana imsak vakti, sabah ezanı saati 03:36

26 Mayıs Salı Konya imsak vakti, sabah ezanı saati 03:43

26 Mayıs Salı Diyarbakır imsak vakti, sabah ezanı saati 03:12

26 Mayıs Salı Mersin imsak vakti, sabah ezanı saati 03:40

İl il namaz vakitleri, imsak, sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazı saatleri için tıklayın

#İmsak vakti
#sabah ezanı saati
#Diyanet namaz vakitleri
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
#Antalya
#Bursa
#Adana
#Konya
#Diyarbakır
#Mersin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emlak vergisi birinci taksit ödemeleri için son gün ne zaman, 2026 vergi ödemeleri ertelendi mi?