Kurban Bayramı arefe günü bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Peygamber Efendimiz’in arefe gününde oruç tutmayı tavsiye etmesi nedeniyle birçok vatandaş bu mübarek günü ibadetle geçirmek için hazırlık yapıyor. Arefe orucunu tutmak isteyenler ise bulundukları illerde imsak vakti ve sabah ezanı saatlerini araştırmaya başladı. Özellikle oruç ibadetini eksiksiz yerine getirmek isteyen vatandaşlar, sahur vaktinin ne zaman sona ereceğini merak ediyor. İşte Diyanet il il namaz vakitleri sabah ezanı saati.
Kurban Bayramı'nın müjdecisi olan arefe gününün bu yıl 26 Mayıs Salı gününe denk gelmesiyle birlikte, İslam âlemi için son derece faziletli bir ibadet dönemi başlıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (S.A.V.), "Arefe günü tutulan orucun, geçmiş ve gelecek birer yıllık günahlara kefaret olacağını Allah'tan umarım" hadis-i şerifi doğrultusunda bu mübarek günü oruçlu geçirmek isteyen yüz binlerce mümin, şimdiden ilk hazırlıklarını yapmaya başladı. Arefe gününün manevi ikliminden tam anlamıyla istifade etmek ve niyetlerini usulüne uygun şekilde gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, bulundukları şehirlerdeki imsak vakti ve sabah ezanı saatlerini yoğun bir şekilde araştırıyor. Sahur sofralarını bu vakitlere göre planlayacak olan niyetli müminler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı il il namaz vakitleri takvimini inceleyerek oruca başlama saatini kesinleştirmeyi ve bu kıymetli günü dua, istiğfar ve ibadetle ihya etmeyi hedefliyor. İşte 26 Mayıs Salı Diyanet il il namaz vakitleri sabah ezanı saati.
26 Mayıs Salı İstanbul imsak vakti, sabah ezanı saati 03:38
26 Mayıs Salı Ankara imsak vakti, sabah ezanı saati 03:30
26 Mayıs Salı İzmir imsak vakti, sabah ezanı saati 04:01
26 Mayıs Salı Antayla imsak vakti, sabah ezanı saati 03:56
26 Mayıs Salı Bursa imsak vakti, sabah ezanı saati 03:43
26 Mayıs Salı Adana imsak vakti, sabah ezanı saati 03:36
26 Mayıs Salı Konya imsak vakti, sabah ezanı saati 03:43
26 Mayıs Salı Diyarbakır imsak vakti, sabah ezanı saati 03:12
26 Mayıs Salı Mersin imsak vakti, sabah ezanı saati 03:40