Üç barajda doluluk yüzde 90’ın üzerinde





Açıklanan verilere göre, İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 96,16 ile Ömerli Barajı’nda kaydedildi. Elmalı Barajı yüzde 96,04, Darlık Barajı ise yüzde 92,03 doluluk seviyesine ulaştı.





Öte yandan, Istrancalar Barajı yüzde 34,40 ile doluluk oranının en düşük olduğu baraj olarak öne çıktı. Sazlıdere Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 44,17 olarak ölçüldü.





İSKİ’nin paylaştığı güncel veriler, İstanbul’daki su kaynaklarının mevcut durumuna ilişkin tabloyu ortaya koyarken, baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından günlük olarak takip edilmeyi sürdürüyor.