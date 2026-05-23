İstanbul'da baraj doluluk oranları yeniden gündemin merkezine yerleşti. İSKİ'nin 23 Mayıs 2026 verilerine göre kent genelindeki ortalama doluluk oranı yüzde 71,64'e yükselirken, Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarında seviyeler yüzde 90'ın üzerine çıktı. Son yağışların ardından gözlerin çevrildiği İstanbul barajlarında en yüksek ve en düşük doluluk oranına sahip barajlar da belli oldu.
İstanbul baraj doluluk oranı, kentte yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) 23 Mayıs 2026 Cumartesi günü yayımladığı güncel verilere göre, İstanbul genelindeki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 71,64 olarak ölçüldü.
Son haftalarda etkili olan yağışların ardından, İstanbul’a su sağlayan barajlardaki doluluk seviyelerinde artış yaşandı. Verilere göre, Ömerli, Darlık ve Elmalı barajlarında doluluk oranı yüzde 90’ın üzerine çıktı.
İSKİ tarafından açıklanan verilere göre İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranları şöyle:
Ömerli Barajı: yüzde 96,16
Darlık Barajı: yüzde 92,03
Elmalı Barajı: yüzde 96,04
Terkos Barajı: yüzde 59,43
Alibey Barajı: yüzde 65,98
Büyükçekmece Barajı: yüzde 55,02
Sazlıdere Barajı: yüzde 44,17
Istrancalar Barajı: yüzde 34,40
Kazandere Barajı: yüzde 55,82
Pabuçdere Barajı: yüzde 55,40
Açıklanan verilere göre, İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlar arasında en yüksek doluluk oranı yüzde 96,16 ile Ömerli Barajı’nda kaydedildi. Elmalı Barajı yüzde 96,04, Darlık Barajı ise yüzde 92,03 doluluk seviyesine ulaştı.
Öte yandan, Istrancalar Barajı yüzde 34,40 ile doluluk oranının en düşük olduğu baraj olarak öne çıktı. Sazlıdere Barajı’nda ise doluluk oranı yüzde 44,17 olarak ölçüldü.
İSKİ’nin paylaştığı güncel veriler, İstanbul’daki su kaynaklarının mevcut durumuna ilişkin tabloyu ortaya koyarken, baraj doluluk oranları vatandaşlar tarafından günlük olarak takip edilmeyi sürdürüyor.