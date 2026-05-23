25 MAYIS NOTERLER AÇIK MI, KAPALI MI? 25-26 Mayıs Kurban Bayramı Arefe Günü Noterler Kaça Kadar Açık? Nöbetçi noterlerin çalışma saatleri

26 MAYIS KURBAN BAYRAMI AREFE GÜNÜ NOTERLER AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

26 Mayıs Kurban Bayramı Arefe günü noterler açık mı, kaça kadar açık sorusu Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alırken, Arefe günü noterlerin çalışma düzeni netlik kazandı. 26 Mayıs 2026 Salı günü noterler yarım gün hizmet verecek ve işlemler genellikle öğle saatlerine kadar sürdürülecek; öğleden sonra ise bayram tatili başlayacağı için noterler kapalı olacak. Öte yandan özel sektör çalışanları için tatil süreci de aynı gün öğleden itibaren başlayıp 31 Mayıs Pazar gününe kadar devam edecek.