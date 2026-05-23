Bayramın 1. günü ne zaman, hangi güne denk geliyor? Kurban Bayramı 1. gün çarşamba mı, perşembe mi?

15:46 23/05/2026, Cumartesi
2026 Kurban Bayramı için geri sayım sürerken vatandaşlar bayramın başlayacağı tarihi ve arefe gününü araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimiyle birlikte bayramın tüm tarihleri netleşirken, tatil planları da şekillenmeye başladı.

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından gözler resmi takvime çevrildi. Vatandaşlar, arefe gününün ne zaman başlayacağını ve bayramın hangi günlere denk geldiğini öğrenmek için araştırmalarını hızlandırdı.

2026 KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı, 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü sabahı kılınacak bayram namazı ile resmen başlayacak. Arefe günü ise 26 Mayıs 2026 Salı gününe denk geliyor.

GÜN GÜN 2026 KURBAN BAYRAMI TARİHLERİ

Diyanet takvimine göre 2026 yılı Kurban Bayramı'nın gün gün tam listesi şu şekildedir:

Kurban Bayramı Arefe Günü: 26 Mayıs 2026 Salı (Öğleden sonrası resmi tatil)

Kurban Bayramı 1. Gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. Gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. Gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

