Otoyollar ne zaman ücretsiz mi olacak? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, ne zaman başlıyor?

BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?

Ücretsiz geçiş kararı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan tüm otoyolları ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kapsıyor. Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki devlete ait otoyol ağlarında da sürücülerden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek. Ancak bu noktada sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik bir ayrım bulunuyor.

YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?

Resmi Gazete’de yer alan kararda, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen projeler muafiyet kapsamı dışında tutuldu. Buna göre Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü gibi projeler Kurban Bayramı boyunca da ücretli olmaya devam edecek.