Otoyollar ne zaman ücretsiz mi olacak? Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi, ne zaman başlıyor?

2026 Kurban Bayramı tatil takviminin netleşmesiyle birlikte şehirlerarası yollarda yaşanacak yoğunluk öncesi sürücülerin gözü köprü ve otoyol geçiş ücretlerine çevrildi. Bayram döneminde ücretsiz geçiş uygulamasına ilişkin alınan karar vatandaşların gündeminde yer aldı.
Bayram yolculuğu hazırlıkları hız kazanırken, “köprü ve otoyollar ücretsiz mi?” sorusu en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Resmi kararın açıklanmasıyla birlikte 2026 Kurban Bayramı’nda uygulanacak geçiş düzeni netleşti.
2026 KURBAN BAYRAMI OTOYOLLAR NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?
Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda köprü ve otoyollardaki ücretsiz geçiş takvimi netleşti. Uygulama, Kurban Bayramı arefe günü olan 26 Mayıs 2026 Salı günü saat 00.00 itibarıyla başlayacak. Bayram seyahati yapacak olan sürücüler, 30 Mayıs 2026 Cumartesi günü saat 24.00’e (gece yarısı) kadar kamuya ait yollardan ücret ödemeden geçiş yapabilecek.
BAYRAMDA HANGİ KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK?
Ücretsiz geçiş kararı, Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğu altında bulunan tüm otoyolları ile İstanbul’daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nü kapsıyor. Ankara, İzmir ve diğer şehirlerdeki devlete ait otoyol ağlarında da sürücülerden herhangi bir ücret tahsil edilmeyecek. Ancak bu noktada sürücülerin dikkat etmesi gereken kritik bir ayrım bulunuyor.
YAP-İŞLET-DEVRET PROJELERİ BAYRAMDA ÜCRETLİ Mİ?
Resmi Gazete’de yer alan kararda, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle inşa edilen projeler muafiyet kapsamı dışında tutuldu. Buna göre Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu, Avrasya Tüneli ve Çanakkale Köprüsü gibi projeler Kurban Bayramı boyunca da ücretli olmaya devam edecek.