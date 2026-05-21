Milyonlarca konut sahibini ilgilendiriyor: Süre 1 Haziran'da dolacak, ödeme yapmayanlar ceza ile karşılaşacak

2026 emlak vergisi ilk taksit ödemeleri için geri sayım başladı. Konut, arsa, iş yeri ve arazi sahipleri, mayıs ayı sona ermeden ödeme işlemlerini tamamlamak zorunda. Vergi borçları e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve belediyelerin dijital hizmet ekranları üzerinden sorgulanabiliyor.
Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemeleri için süreç devam ediyor. Belediyeler tarafından tahakkuk ettirilen emlak vergisi; konut, arsa, iş yeri ve arazi sahiplerinden yılda iki taksit halinde tahsil ediliyor. 2026 yılına ait ilk taksit ödemeleri mart ayında başladı ve mayıs ayı sonunda sona erecek.
Emlak vergisi ödeme tarihi ne zaman bitiyor?
Mevzuata göre emlak vergisinin ilk taksit dönemi mart, nisan ve mayıs aylarını kapsıyor. İkinci taksit ödemeleri ise kasım ayında gerçekleştiriliyor. İlk taksit için son ödeme tarihi 1 Haziran olarak uygulanıyor. Süre içinde ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi devreye girebiliyor.
Emlak vergisi nasıl ödeniyor?
Vatandaşlar emlak vergisi borçlarını farklı kanallar üzerinden yatırabiliyor. Ödeme işlemleri; belediyelerin vezneleri, belediyelerin resmi internet siteleri, Gelir İdaresi Başkanlığı sistemi ve e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Ayrıca EFT, havale ve kredi kartı seçenekleri de kullanılabiliyor.
Vergi borcu sorgulama işlemleri ise e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı’nın “İnternet Vergi Dairesi” hizmeti aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor.
2026 emlak vergisi tutarlarında artış dikkat çekiyor
2026 yılı için belirlenen bina ve arazi vergi değerlerinde önemli artışlar gündeme geldi. Yeni dönemde hesaplanan vergi değerlerinin, 2025 yılına ait matrahların en fazla iki katı seviyesinde uygulanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle birçok taşınmaz sahibi geçen yıla göre daha yüksek emlak vergisi ödemesiyle karşılaşıyor.
Örnek hesaplamalarda bazı ilçelerde konut ve arsa vergilerinin geçen yıla kıyasla ciddi oranda yükseldiği görülüyor. Vergi değerleri, ilerleyen yıllarda yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.
Belediye sistemi e-Devlet’te görünmüyorsa ne yapılmalı?
Bazı belediyelerde dijital entegrasyon eksikliği nedeniyle ödeme ekranları e-Devlet sisteminde yer almayabiliyor. Bu durumda vatandaşların ilgili belediyenin resmi internet sitesi üzerinden işlem yapması ya da doğrudan belediyeye başvurması gerekiyor.