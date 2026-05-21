Milyonlarca konut sahibini ilgilendiriyor: Süre 1 Haziran'da dolacak, ödeme yapmayanlar ceza ile karşılaşacak

2026 emlak vergisi tutarlarında artış dikkat çekiyor





2026 yılı için belirlenen bina ve arazi vergi değerlerinde önemli artışlar gündeme geldi. Yeni dönemde hesaplanan vergi değerlerinin, 2025 yılına ait matrahların en fazla iki katı seviyesinde uygulanabileceği belirtiliyor. Bu nedenle birçok taşınmaz sahibi geçen yıla göre daha yüksek emlak vergisi ödemesiyle karşılaşıyor.





Örnek hesaplamalarda bazı ilçelerde konut ve arsa vergilerinin geçen yıla kıyasla ciddi oranda yükseldiği görülüyor. Vergi değerleri, ilerleyen yıllarda yeniden değerleme oranına göre güncellenecek.