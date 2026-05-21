Tediye ödeme takvimi netleşti: İlave tediye ödemeleri ne zaman yatacak, ödeme tarihleri açıklandı mı?

Milyonlarca kamu işçisinin beklediği ilave tediye ödeme takvimi netleşti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karar doğrultusunda, 2026 yılı ek ödeme tarihleri belli oldu. Kamu çalışanları şimdi ödemelerin hesaplara yatırılacağı günleri araştırıyor.
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçilere 2026 yılında yapılacak ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre , kamu işçilerine verilen 2026 yılı ilave tediyesinin birinci yarısı 22 Mayıs 2026 tarihinde, diğer yarısı 18 Aralık 2026 tarihinde ödenecek.
İLAVE TEDİYE NEDİR?
Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personele ücret sistemlerine bakılmaksızın her yıl için bir aylık tutarında devletçe verilen ikramiye ödeneğidir.
İlave tediye ișçinin bir ayda çalıștığı gün sayısı kadardır. Hafta tatilleri sayılmadığı için bir ayda çalıșan sayısı 26 gün kabul edilir, ilave tediye ișçinin 26 günlük ücreti üzerinden hesaplanır.