Memura ve 4C’liye yüzde 14.31 zam hesabı çıktı! Temmuz ayında memura ne kadar zam gelecek, kim ne kadar alacak?

4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 14,64’E ULAŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96, Mart’ta yüzde 1,94 ve Nisan’da yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.

Böylece yılın ilk dört aylık dönemindeki toplam enflasyon yüzde 14,64 oldu.

ENFLASYON FARKI ŞİMDİDEN OLUŞTU

Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında Temmuz ayında yüzde 7 zam uygulanacak. Ancak ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması durumunda enflasyon farkı da maaşlara eklenecek.

4 aylık veriyle birlikte bu eşik aşılmış oldu. Hesaplamalara göre memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 3,28 enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte Temmuz zammı yüzde 10,51 seviyesine ulaştı.