Memura ve 4C’liye yüzde 14.31 zam hesabı çıktı! Temmuz ayında memura ne kadar zam gelecek, kim ne kadar alacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin merakla beklediği temmuz zammına ilişkin yeni ipuçları ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentilerinin güncellenmesiyle birlikte maaş artışlarına dair hesaplamalar yeniden şekillendi. Özellikle enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammının birleşmesiyle oluşacak yeni maaş oranları kamu çalışanları tarafından yakından takip ediliyor.
Temmuz ayında yapılacak maaş artışı için geri sayım sürerken, memur ve memur emeklilerinin gözü açıklanan ekonomik verilerde. Merkez Bankası’nın son Piyasa Katılımcıları Anketi, yılın ilk 6 aylık enflasyonuna ilişkin beklentileri ortaya koyarken, yaklaşık 6.5 milyon kişiyi ilgilendiren zam oranına dair ilk güçlü sinyaller de netleşmeye başladı. Yeni hesaplamalarla birlikte maaş tabloları yeniden gündeme geldi.
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin Temmuz ayında alacağı zam için kritik veriler netleşmeye başladı. Enflasyon farkını belirleyecek 6 aylık verinin 4’ünün açıklanmasıyla birlikte ilk zam tablosu ortaya çıktı.
4 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 14,64’E ULAŞTI
Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ocak ayında enflasyon yüzde 4,84, Şubat’ta yüzde 2,96, Mart’ta yüzde 1,94 ve Nisan’da yüzde 4,18 olarak gerçekleşti.
Böylece yılın ilk dört aylık dönemindeki toplam enflasyon yüzde 14,64 oldu.
ENFLASYON FARKI ŞİMDİDEN OLUŞTU
Memurlar ve memur emeklileri için toplu sözleşme kapsamında Temmuz ayında yüzde 7 zam uygulanacak. Ancak ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 11’i aşması durumunda enflasyon farkı da maaşlara eklenecek.
4 aylık veriyle birlikte bu eşik aşılmış oldu. Hesaplamalara göre memur ve memur emeklileri için şimdiden yüzde 3,28 enflasyon farkı oluştu. Bu farkla birlikte Temmuz zammı yüzde 10,51 seviyesine ulaştı.
MERKEZ BANKASI ANKETİ YENİ ORANI GÖSTERDİ
Gözler şimdi Mayıs ve Haziran enflasyon verilerine çevrildi. Merkez Bankası’nın Piyasa Katılımcıları Anketi’nde ekonomistler Mayıs enflasyonunu yüzde 1,89, Haziran enflasyonunu ise yüzde 1,52 olarak tahmin etti.
Bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 18,58 seviyesine çıkması bekleniyor.
TEMMUZ ZAMMI YÜZDE 14,31’E ÇIKABİLİR
Beklentilere göre memur ve memur emeklilerine yüzde 6,83 enflasyon farkı oluşacak. Toplu sözleşme zammıyla birlikte Temmuz artışının yüzde 14,31’e ulaşabileceği hesaplanıyor.
Bu tabloya göre yaklaşık 6,5 milyon memur ve memur emeklisinin maaşı yeniden şekillenecek.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 70 BİN LİRAYI AŞABİLİR
Tahmini oranlara göre halen 61 bin 890 lira olan en düşük memur maaşı 70 bin 746 liraya yükselecek. 27 bin 772 lira seviyesindeki en düşük memur emeklisi aylığının ise 31 bin 746 liraya çıkması bekleniyor.
MESLEK MESLEK YENİ MAAŞ HESABI
Tahmini yüzde 14,31’lik artışa göre bazı meslek gruplarında oluşacak yeni maaşlar şöyle hesaplandı:
Şube müdürü: 107 bin 890 TL
Öğretmen: 83 bin 866 TL
Polis memuru: 93 bin 296 TL
Uzman doktor: 171 bin 951 TL
Mühendis: 109 bin 978 TL
Profesör: 154 bin 420 TL
Hemşire: 85 bin 469 TL
Avukat: 102 bin 879 TL
MEMUR EMEKLİLERİNDE YENİ TABLO
Tahmini zam oranına göre memur emeklilerinde de dikkat çeken artışlar oluşacak:
Öğretmen emeklisi: 47 bin 234 TL
Polis emeklisi: 47 bin 420 TL
Mühendis emeklisi: 48 bin 25 TL
Profesör emeklisi: 81 bin 50 TL
Pratisyen hekim emeklisi: 69 bin 168 TL
Kesin zam oranı Mayıs ve Haziran enflasyonunun açıklanmasının ardından Temmuz ayında netleşecek.