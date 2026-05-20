Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisinin alındığını duyurdu.
"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır."
Fırtına, bu transfer karşılığında Beşiktaş'a 8.5 milyon Euro ödeyecek. Bu bonservis bedeli, 8 taksitle ödenecek.
Ernest Muçi, bu sezon bordo-mavili formayla toplamda 34 maça çıkarken 15 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi.