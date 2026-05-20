Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı

18:17 20/05/2026, Çarşamba
Trabzonspor
Trabzonspor Kulübü transfere hızlı giriş yaptı. Bordo-mavililer yeni sezonun ilk transferini duyurdu. Fırtına, Ernest Muçi'nin sözleşmesinde yer alan opsiyonun kullanıldığını açıkladı.

Trabzonspor Kulübü, sezon başında Beşiktaş'tan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi'nin bonservisinin alındığını duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Profesyonel futbolcumuz Ernest Muçi’nin kesin transferi konusunda, kiralama sözleşmesinde yer alan kulübümüze ait opsiyon hakkı kullanılmıştır."

Fırtına, bu transfer karşılığında Beşiktaş'a 8.5 milyon Euro ödeyecek. Bu bonservis bedeli, 8 taksitle ödenecek.

Ernest Muçi, bu sezon bordo-mavili formayla toplamda 34 maça çıkarken 15 gol atıp, 9 asistlik performans sergiledi.

DOĞAN'DAN ADALI'YA TEŞEKKÜR
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya transferdeki anlayışı için teşekkür etti. Doğan,
"Muçi transferinde taksit konusunda yardımcı olduğu için Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'ya teşekkür ediyorum."
dedi.





