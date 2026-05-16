Ertuğrul Doğan'dan İbrahim Turgut'a teşekkür

15:0016/05/2026, Cumartesi
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan
Trabzonspor Kulübü ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ertuğrul Doğan, olağanüstü kongre kararı alan Çaykur Rizespor Kulübü'nün başkanı İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve kulübüne sunduğu katkılar için teşekkür etti.

Doğan, yaptığı açıklamada, Çaykur Rizespor'da İbrahim Turgut'un olağanüstü kongre kararı alarak yeniden aday olmayacağını açıklamasını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, şunları kaydetti:


"Görev süresi boyunca Çaykur Rizespor için büyük bir özveriyle çalışan, zamanını ve emeğini kulübünün geleceği adına samimiyetle ortaya koyan Sayın Turgut, sağduyulu yaklaşımı, yapıcı tavrı ve çözüm odaklı duruşuyla Türk futboluna çok önemli katkılar sunmuştur. Kulüpler Birliği Başkan Yardımcılığı görevinde bana yol arkadaşlığı yapan Sayın İbrahim Turgut ile birlikte Türk futbolunun gelişimi adına birçok konuda ortak fikir alışverişinde bulunduk, çözüm üretmek adına mücadele verdik. Futbolumuzun sorunlarına karşı gösterdiği hassasiyet ve kulüplerimizin geleceğine dair ortaya koyduğu vizyon her zaman takdiri hak etmiştir."


Turgut'un aynı zamanda Karadeniz futbolunun birlik ve beraberlik ruhunu önemseyen bir anlayışla Trabzonspor ile komşu Çaykur Rizespor arasındaki dostluk bağlarının güçlenmesine de değerli katkılar sağladığını vurgulayan Doğan, şunları aktardı:


"Çaykur Rizespor'a verdiği emekler, şehrine duyduğu aidiyet ve camiasıyla kurduğu güçlü bağ, Sayın İbrahim Turgut'u Rize futbolu adına iz bırakan başkanlardan biri haline getirmiştir. Değerli kardeşim İbrahim Turgut'a Türk futboluna ve Çaykur Rizespor'a sunduğu katkılar için teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık, huzur ve başarı diliyorum. Çaykur Rizespor camiasına da olağanüstü kongre sürecinde hayırlı sonuçlar temenni ediyorum."





