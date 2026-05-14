TFF’nin “final” saçmalığı isyan ettirdi: Deplasmanda oynatmaya çalışıyorlar!

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin Antalya Stadyumu’na verilmesi, bordo-mavili camiada büyük rahatsızlık oluşturdu.

Finalin tarafsız sahada oynanması beklenirken, seçilen şehrin iki finalist açısından oluşturduğu mesafe farkı tartışmaları beraberinde getirdi.

Konya ile Antalya arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 265 kilometre. Trabzon ile Antalya arasındaki mesafe ise karayoluyla yaklaşık 1.150 kilometrenin üzerinde. Bu tablo, finalin kağıt üzerinde tarafsız görünmesine rağmen pratikte Konyaspor taraftarı açısından çok daha erişilebilir, Trabzonspor taraftarı açısından ise ciddi maliyet ve zaman yükü oluşturan bir organizasyona dönüştüğünü gösteriyor.

Üstelik maçın bayram öncesine denk gelmesi, Trabzonspor taraftarı için yükü daha da ağırlaştırdı. Uçak biletleri, otel fiyatları ve şehirler arası ulaşım maliyetleri normal dönemin çok üzerine çıkarken; Trabzon’dan Antalya’ya gidecek taraftarlar sınırlı direkt uçuş imkanı, yüksek fiyatlar ve birçok senaryoda aktarmalı seyahat zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Tepkilerin odağında ise Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi var. Özellikle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, her fırsatta 'Trabzonsporlu' olduğunu vurgulayan açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Hacıosmanoğlu kısa süre önce yaptığı değerlendirmede, “Benim bünyemde bir takım varsa Trabzonspor’dur, söksen de alamazsınız ama şu an tarafsızım” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bordo-mavili camiada oluşan kanaat şu: Hacıosmanoğlu, Trabzonsporlu olduğunu vurguluyor ama kritik takdir haklarında tercihlerini Trabzonspor’un lehine değil, aleyhine sonuç doğuracak şekilde kullanıyor.

Bu nedenle Antalya kararı, yalnızca bir stadyum tercihi olarak değil, Trabzonspor taraftarının finale katılımını zorlaştıran, ekonomik ve coğrafi gerçekleri yok sayan bir planlama hatası olarak görülüyor.

Eleştirilerin bir diğer muhatabı ise TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın. Federasyon organizasyonlarında maç planlaması, takvim ve operasyonel süreçlerde önemli rolü bulunan Yalçın’ın, böyle bir finalde iki kulübün şehirlerine olan mesafe farkını, ulaşım koşullarını ve taraftar maliyetlerini dikkate almayan bir organizasyona imza atılması nedeniyle sorumluluğu tartışılıyor.

Trabzonspor cephesinde hakim olan görüş net: Türkiye Kupası finali, iki takım taraftarının da adil şartlarda ulaşabileceği bir şehirde oynanmalıydı. Antalya tercihiyle birlikte Konyaspor taraftarı birkaç saatlik karayolu yolculuğuyla finale ulaşabilirken, Trabzonspor taraftarı bin kilometreyi aşan yol, yüksek uçak bileti, aktarma, konaklama ve bayram yoğunluğu gibi birçok engelle karşı karşıya bırakıldı.

TFF’den Trabzonspor’un talebine ret

Trabzonspor’un finalin daha adil ulaşım koşullarına sahip bir şehirde oynanması yönündeki talebi de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından olumsuz karşılandı. Bordo-mavililerin final için Bursa, İzmir, Ankara veya İstanbul alternatiflerini gündeme getirdiği, ancak TFF’nin Antalya kararında geri adım atmadığı öğrenildi.







