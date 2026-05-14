Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
TFF’nin “final” saçmalığı isyan ettirdi: Deplasmanda oynatmaya çalışıyorlar!

TFF’nin “final” saçmalığı isyan ettirdi: Deplasmanda oynatmaya çalışıyorlar!

22:2314/05/2026, Perşembe
G: 14/05/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'final' kararı tartışılıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun 'final' kararı tartışılıyor.

Ziraat Türkiye Kupası finalinin Antalya’da oynanacak olması, Trabzonspor cephesinde büyük tepki topladı. Konya’ya yaklaşık 265 kilometre mesafede bulunan Antalya’nın, Trabzon’a karayoluyla yaklaşık 1.150 kilometreden fazla uzaklıkta olması final organizasyonundaki adalet tartışmasını yeniden alevlendirdi. Bayram öncesi döneme denk gelen maç için uçak ve konaklama fiyatlarının yükselmesi, Trabzon’dan Antalya’ya ulaşımda direkt uçuş kontenjanlarının sınırlı kalması ve birçok taraftarın aktarmalı seyahate mecbur bırakılması, bordo-mavili camiada “Bu final eşit şartlarda oynanmıyor” yorumlarına neden oldu. Gözler ise TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu yönetimine ve maç planlamasında sorumluluğu bulunan Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın’a çevrildi.

Trabzonspor ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinin Antalya Stadyumu’na verilmesi, bordo-mavili camiada büyük rahatsızlık oluşturdu.

Finalin tarafsız sahada oynanması beklenirken, seçilen şehrin iki finalist açısından oluşturduğu mesafe farkı tartışmaları beraberinde getirdi.

Konya ile Antalya arasındaki karayolu mesafesi yaklaşık 265 kilometre. Trabzon ile Antalya arasındaki mesafe ise karayoluyla yaklaşık 1.150 kilometrenin üzerinde. Bu tablo, finalin kağıt üzerinde tarafsız görünmesine rağmen pratikte Konyaspor taraftarı açısından çok daha erişilebilir, Trabzonspor taraftarı açısından ise ciddi maliyet ve zaman yükü oluşturan bir organizasyona dönüştüğünü gösteriyor.

Üstelik maçın bayram öncesine denk gelmesi, Trabzonspor taraftarı için yükü daha da ağırlaştırdı. Uçak biletleri, otel fiyatları ve şehirler arası ulaşım maliyetleri normal dönemin çok üzerine çıkarken; Trabzon’dan Antalya’ya gidecek taraftarlar sınırlı direkt uçuş imkanı, yüksek fiyatlar ve birçok senaryoda aktarmalı seyahat zorunluluğuyla karşı karşıya kaldı.

Tepkilerin odağında ise Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi var. Özellikle TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun, her fırsatta 'Trabzonsporlu' olduğunu vurgulayan açıklamaları yeniden gündeme geldi.

Hacıosmanoğlu kısa süre önce yaptığı değerlendirmede, “Benim bünyemde bir takım varsa Trabzonspor’dur, söksen de alamazsınız ama şu an tarafsızım” ifadelerini kullanmıştı. Ancak bordo-mavili camiada oluşan kanaat şu: Hacıosmanoğlu, Trabzonsporlu olduğunu vurguluyor ama kritik takdir haklarında tercihlerini Trabzonspor’un lehine değil, aleyhine sonuç doğuracak şekilde kullanıyor.

Bu nedenle Antalya kararı, yalnızca bir stadyum tercihi olarak değil, Trabzonspor taraftarının finale katılımını zorlaştıran, ekonomik ve coğrafi gerçekleri yok sayan bir planlama hatası olarak görülüyor.

Eleştirilerin bir diğer muhatabı ise TFF Lig Yönetimi Direktörü Besim Yalçın. Federasyon organizasyonlarında maç planlaması, takvim ve operasyonel süreçlerde önemli rolü bulunan Yalçın’ın, böyle bir finalde iki kulübün şehirlerine olan mesafe farkını, ulaşım koşullarını ve taraftar maliyetlerini dikkate almayan bir organizasyona imza atılması nedeniyle sorumluluğu tartışılıyor.

Trabzonspor cephesinde hakim olan görüş net: Türkiye Kupası finali, iki takım taraftarının da adil şartlarda ulaşabileceği bir şehirde oynanmalıydı. Antalya tercihiyle birlikte Konyaspor taraftarı birkaç saatlik karayolu yolculuğuyla finale ulaşabilirken, Trabzonspor taraftarı bin kilometreyi aşan yol, yüksek uçak bileti, aktarma, konaklama ve bayram yoğunluğu gibi birçok engelle karşı karşıya bırakıldı.

TFF’den Trabzonspor’un talebine ret

Trabzonspor’un finalin daha adil ulaşım koşullarına sahip bir şehirde oynanması yönündeki talebi de Türkiye Futbol Federasyonu tarafından olumsuz karşılandı. Bordo-mavililerin final için Bursa, İzmir, Ankara veya İstanbul alternatiflerini gündeme getirdiği, ancak TFF’nin Antalya kararında geri adım atmadığı öğrenildi.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#TFF
#İbrahim Hacıosmanoğlu
#Trabzonspor
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Halkbank sınav sonuçları 2026 açıklandı: Anadolu Üniversitesi AİS Halkbank personel alımı sonuç sorgulama ekranı