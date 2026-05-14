Savunmadaki atılımlar Almanların dilinde: Türkiye NATO'ya ders verecek seviyede

Alman basınının önde gelen kuruluşlarından Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), yayımladığı “NATO’nun Türkiye’den alabileceği dersler” başlıklı analizde, Türkiye’nin savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çekti. Haberde, krizlerle güçlenen Türkiye’nin artık yalnızca kendi ihtiyaçlarını karşılayan bir ülke olmadığı, aynı zamanda küresel ölçekte etkili bir savunma ihracatçısına dönüştüğü vurgulandı. SAHA 2026'ya vurgu yapılan haberde, Avrupa ülkelerinin de artık Türk savunma sistemlerine daha fazla ilgi göstermeye başladığı kaleme alındı.
FAZ’ın analizinde, Türkiye’nin silah ithalatçısı konumundan çıkarak silah ihracatçısına dönüştüğü belirtilirken, özellikle İHA teknolojileri ve füze sistemleriyle öne çıktığı ifade edildi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin de Türkiye’nin bu yükselişinden etkilendiği kaydedildi.
"Türkiye, SAHA 2026 ile kapasitelerini dünyaya gösterdi"
Haberde, İstanbul’da konuşlu TCG Anadolu’nun Topkapı Sarayı açıklarında demirlemesinin “bir güç gösterisi” olarak değerlendirildiği aktarıldı.
Bunun hemen yakınında düzenlenen SAHA 2026 Savunma Sanayii Fuarı’nın ise Türkiye’nin askeri, teknolojik ve ekonomik kapasitesini dünyaya gösterdiği ifade edildi.
"76 ülkeden 100 bini aşan ziyaretçi"
FAZ’ın paylaştığı verilere göre, ilk SAHA fuarına sekiz yıl önce 12 ülkeden 189 katılımcı ve 13 bin ziyaretçi gelirken, bu yıl düzenlenen beşinci fuara 76 ülkeden 1760 katılımcı ile 100 bin ziyaretçi katıldı.
Fuarda Almanya’dan savunma tedarikçileri ile Çin’in önde gelen savunma şirketlerinden Norinco’nun da yer aldığı belirtildi.
"Küresel krizler Türkiye'yi büyüttü"
FAZ, bu başarının temelinde Türk savunma şirketlerinin dünya piyasalarının ihtiyaç duyduğu sistemleri geliştirmesinin bulunduğunu belirtti.
Haberde ayrıca Endonezya’nın test aşamasındaki milli muharip uçak KAAN ile ilgilendiği, Pakistan’daki denizaltı modernizasyon projelerinde Türk şirketlerinin görev aldığı, Malezya’nın ise Roketsan’dan füze sistemleri ve STM’den savaş gemileri satın aldığı belirtildi.
Türkiye’nin Ukrayna ve muhtemelen yakın dönemde Hırvatistan için korvet üretimi yaptığı da ifade edildi.
Öte yandan yılın başında İspanya’ya, Havelsan uçuş simülatörleriyle birlikte Hürjet eğitim uçaklarının satışının gerçekleştirilmesi “önemli bir başarı” olarak yorumlandı.
FAZ, Avrupa ülkelerinin de artık Türk savunma sistemlerine daha fazla ilgi göstermeye başladığını yazdı. Welt gazetesine dayandırılan haberde Almanya’nın Türk orta ve uzun menzilli füze sistemleriyle ilgilendiği belirtilirken, Türk şirketlerinin İtalya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Estonya’da ortak üretim faaliyetleri yürüttüğü aktarıldı.
"Türkiye'ye yoğun savunma siparişleri gidiyor"
Analizde mevcut küresel güvenlik ortamının Türkiye lehine geliştiği değerlendirmesi de yer aldı.
Birçok ülkenin mühimmat stoklarının azaldığı, ABD’de dahi üretim kapasitesinin talepleri karşılamakta zorlandığı belirtilirken, Körfez ülkelerinden Türkiye’ye yoğun savunma siparişleri geldiği ifade edildi.
YILDIRIMHAN'a da parantez açtılar
Haberde, Türkiye’nin ambargolara karşı geliştirdiği bağımsız savunma sanayii stratejisinin sonuçlarının SAHA 2026’da açık şekilde görüldüğü kaydedildi. Bu kapsamda 6000 kilometre menzilli olduğu belirtilen Yıldırımhan kıtalararası balistik füzesi, tırlara konuşlandırılmış lazer güdümlü İHA savunma sistemleri, yeraltı İHA platformları ve Çelik Kubbe projeleri örnek gösterildi.
FAZ, özellikle Çelik Kubbe sisteminin Türkiye’yi hava saldırılarına karşı koruyacak kapasiteye ulaşmasının hedeflendiğini ve bu sistemin Patriot hava savunma sistemlerine olan ihtiyacı azaltabileceğini yazdı.