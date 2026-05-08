YILDIRIMHAN’la poz verdi

CHP'de saha krizi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in pazartesi duyurduğu yeni strateji kapsamında milletvekilleri, il başkanları, ilçe yöneticileri ve parti örgütlerinin sahaya inerek seçmenle birebir temas kurması hedefleniyordu. Ancak ilan edilen bu stratejiye rağmen 1 gün sonra yaşananlar, CHP kulislerini hareketlendirdi. Salı günkü TBMM Grup Toplantısı'na CHP'li bazı il ve ilçe başkanlarının katılması, Özel'i rahatsız etti.





ÖZEL'DEN MAKAM ODASINDA FIRÇA!

Edinilen bilgiye göre grup toplantısının ardından bazı parti yöneticilerini makam odasında kabul eden Özel, sert ifadeler kullandı. Özel'in örgüt temsilcilerine, “Ben size ‘Sahaya çıkın’ dedim. Burada beni dinlemenizin partiye bir faydası yok. Vatandaşın arasına karışmanız, esnafla konuşmanız, mahalle mahalle dolaşmanız gerekiyor. Siz vatandaşa gitmek mi istemiyorsunuz?” diye çıkıştığı öğrenildi.





ÖRGÜTTE MORALLER BOZUK

Özel’in bu sert tavrı, bazı il başkanları arasında rahatsızlığa neden oldu. Parti örgütlerinin bir kısmı, grup toplantısına katılımın Genel Merkez’e destek amacı taşıdığını savunurken, Genel Merkez’in tam saha çalışma talimatını daha disiplinli uygulamak istediği belirtiliyor. Yeni dönemde milletvekilleri ve örgüt yöneticileri için performans kriteri oluşturulması bekleniyor. Sahada görünmeyen teşkilatlar da daha sıkı takip edilecek.





SEÇİME ODAKLANIN TALİMATI

Son dönemde Özgür Özel’in kurmaylarına sık sık “erken seçim ihtimaline karşı sürekli sahada olunması” yönünde talimat verdiği biliniyor. CHP yönetimi yaz boyu ev ziyaretleri, esnaf buluşmaları ve mahalle toplantılarıyla, seçmenle teması artırmayı planlıyor. Ancak daha ilk haftada yaşanan tartışma, parti içinde örgüt-disiplin ilişkilerinin yeniden gündeme gelmesine, “Saha seferberliği başlamadan dağılıyor” yorumlarına neden oldu.





YILDIRIMHAN’LA POZ VERDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SAHA EXPO 2026 Fuarı’nı ziyaret etti. ASELSAN ve Baykar dahil birçok standa gelip platform ve projeler hakkında yetkililerden bilgi alan Özel, dünyanın konuştuğu Türkiye’nin ilk yerli hipersonik balistik füzesi YILDIRIMHAN’ın önünde de poz verdi. Fuar çıkışında açıklama yapan Özel, “Bugün burada kıymetli bir zaman geçirdik. Gördüklerimizden büyük memnuniyet duyduk. KAAN'ı, AKINCI'yı, TB3'ü, ALTAY Tankı'nı gördük” dedi. Son birkaç yılın tüm dünyaya hava savunmasının ne kadar önemli olduğunu öğrettiğini kaydeden Özel, “İçeride, 2 yıl önce başlatılan yeni nesil fırkateynimizle ilgili bilgi aldık. Bugün yeni nesil bir hava savunma fırkateyniniz olduğunda akşam rahat uyursunuz” diye konuştu. Milli Muharip Uçak KAAN hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özel, “KAAN'ın yerli ve milli motoruyla uçacağı günü dört gözle bekliyoruz ve bunu sonuna kadar destekliyoruz” ifadelerini kullandı.



