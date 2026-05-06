Milli Muharip Uçak KAAN için imzalar atıldı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve TUSAŞ'tan yeni anlaşma yaptı.

İki kurum arasında Milli Muharip Uçak KAAN için tedarik sözleşmesi imzalandı.

14 metre kanal açıklığına sahip olan KAAN'ın uzunluğu ise 21 metre.

1.8 mach hıza ulaşabilen KAAN, 55 bin feet'e kadar yükselebiliyor.

Düşük görünürlük ve kızılötesi iz özelliğiyle de dikkat çeken milli muharip uçağı, supercruise kabiliyetine de sahip.