Üniversitelerde yeni dönem: Yatay geçiş kuralları değişti mi? İşte üniversitelerde denklik ve yatay geçişte yeni kriterler

BAŞARI ŞARTI YÜKSELTİLDİ





Yönetmelikle birlikte yatay geçiş başvurularında aranan akademik başarı kriteri yeniden düzenlendi. Buna göre öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri program için daha yüksek bir başarı düzeyini sağlamaları gerekecek. Üniversiteler arası yatay geçişte başarı barajı 80'den 90'a yükseltildi. Uygulamayla birlikte, özellikle yoğun talep gören bölümlerde not ortalaması barajının yükselmesi hedefleniyor.





ALT SINIFA GEÇİŞE SINIR





Yeni düzenlemenin en dikkat çeken maddelerinden biri, öğrencilerin bulundukları sınıftan daha alt bir sınıfa yatay geçiş yapmalarına getirilen sınırlama oldu. Buna göre öğrenciler, mevcut öğrenim düzeylerinin gerisine düşecek şekilde bir geçiş talebinde bulunamayacak. Böylece yatay geçiş yoluyla öğrenim süresinin uzamasının ve plansız geçişlerin önüne geçilmesi hedefleniyor.





YABANCI DİL ŞARTI NETLEŞTİ





Yabancı dilde eğitim veren programlara yatay geçiş yapmak isteyen öğrenciler için dil yeterliliği şartları da açık biçimde tanımlandı. Öğrencilerin, geçiş yapmak istedikleri üniversitenin uyguladığı yabancı dil sınavını ya da YÖK tarafından kabul edilen ulusal veya uluslararası dil sınavlarından birini başarıyla tamamlamaları gerekecek. Bu şartı sağlayamayan adaylar için koşullu kayıt uygulamasına izin verilmeyecek.