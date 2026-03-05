Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak, zam var mı? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler

Bayram ikramiyesinde artış gündemde değil





Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Güler, Meclis’e sunulan yeni mali düzenleme paketinde emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir madde bulunmadığını açıkladı.





Güler, mevcut uygulamada emeklilere her bayram için 4 bin lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, bu tutar için Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinde yaklaşık 150 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.





Yaklaşık 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bu ödemenin bütçe dengeleri açısından önemli bir yük oluşturduğunu belirten Güler, mevcut teklif kapsamında ikramiyede artış öngörülmediğini söyledi.