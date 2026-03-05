Emekli bayram ikramiyesi 2026’da ne kadar olacak, zam var mı? Ramazan Bayramı öncesi emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi zammı konusunda AK Parti’den açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’ye sunulan yeni mali düzenleme paketinde emekli bayram ikramiyesine yönelik bir artış maddesinin yer almadığını duyurdu. Mevcut durumda emeklilere her bayram için 4 bin lira ödeme yapılması planlanıyor.
Emekli bayram ikramiyesi, Ramazan Bayramı yaklaşırken yeniden gündemin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki milyonlarca emekli, 2026 yılında bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağını merak ediyordu. Konuya ilişkin son değerlendirme AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’den geldi.
Bayram ikramiyesinde artış gündemde değil
Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Abdullah Güler, Meclis’e sunulan yeni mali düzenleme paketinde emekli bayram ikramiyesinin artırılmasına yönelik bir madde bulunmadığını açıkladı.
Güler, mevcut uygulamada emeklilere her bayram için 4 bin lira ödeme yapıldığını hatırlatarak, bu tutar için Sosyal Güvenlik Kurumu bütçesinde yaklaşık 150 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade etti.
Yaklaşık 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bu ödemenin bütçe dengeleri açısından önemli bir yük oluşturduğunu belirten Güler, mevcut teklif kapsamında ikramiyede artış öngörülmediğini söyledi.
Bütçe dengeleri ve ekonomik koşullar vurgusu
AK Parti Grup Başkanı Güler, emekli bayram ikramiyesine olası bir artışın ancak yeni kaynak oluşturulmasıyla mümkün olabileceğini dile getirdi.
Ekonomik şartlara dikkat çeken Güler, özellikle enerji fiyatlarındaki yükselişin bütçe planlamasını etkilediğini belirterek, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında mali disiplinin korunmasının öncelikli olduğunu ifade etti. Bu nedenle mevcut kanun teklifinde ikramiye artışının yer almadığını kaydetti.
2026 bayram ikramiyesi ödeme takvimi
Türkiye’de 2018 yılından bu yana emeklilere yılda iki kez bayram ikramiyesi ödeniyor. Bu kapsamda 2026 yılında da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde ödemelerin yapılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı’nın 20–22 Mart tarihleri arasında idrak edileceği dikkate alındığında, ilk ikramiyelerin mart ayı içerisinde hesaplara yatırılması planlanıyor. Kurban Bayramı için yapılacak ikinci ödeme ise 27–30 Mayıs tarihleri öncesinde gerçekleştirilecek. Kesin ödeme günleri Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından duyurulacak.
İkramiye tutarının yıllara göre değişimi
Emekli bayram ikramiyesi ilk kez 2018 yılında bin lira olarak uygulanmaya başlandı. Daha sonraki yıllarda yapılan düzenlemelerle ödeme tutarı kademeli şekilde artırıldı.
2021 yılında bin 100 liraya çıkarılan ikramiye, 2023’te 2 bin liraya, 2024’te 3 bin liraya ve 2025 yılında ise 4 bin liraya yükseltildi. Mevcut uygulamaya göre emekliler her yıl iki bayramda toplam 8 bin lira ikramiye alıyor.