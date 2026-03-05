Bedelli askerlik ücretleri 2026! Bedelli askerlik ücreti zamlandı mı, ne kadar oldu?

Bedelli askerlik yapmak isteyen binlerce yükümlünün gözü 2026 yılı ücretine çevrildi. Abdullah Güler, Meclis’te yaptığı açıklamada bedelli askerlik tutarının memur maaş katsayısına bağlı sistem çerçevesinde yeniden düzenlendiğini duyurdu. Yeni tutarın ne kadar olduğu ise en çok araştırılan konu haline geldi.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLACAK? Bedelli askerlik ücreti artırılıyor. AK Parti, mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni TBMM Başkanlığı'na sundu. Buna göre 333 bin 89 TL olan bedelli askerlik tutarı yüzde 25'lik artışla 416.361 TL'ye yükselecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, konuyla ilgili, "Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak" ifadelerini kullandı.