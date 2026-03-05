Kadir Gecesi ne zaman 2026 hangi gün?

On bir ayın sultanı ramazan 19 Şubat itibariyle başladı. Ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılındı gece ise sahura kalkıldı. Oruç ibadetini yerine getirenler ise Kadir Gecesi için gün saymaya başladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?

Ramazan ayı; oruç, teravih namazı, fitre ve mukabele gibi ibadetlerin yoğun şekilde yerine getirildiği, Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesiyle manevi atmosferin zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimi olarak idrak ediliyor. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar artarken, paylaşma ve dayanışma duygusu toplumun her kesiminde daha güçlü hissediliyor. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Suresi’nde “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise bu yıl 16 Mart’ta idrak edilecek.