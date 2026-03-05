Kadir Gecesi ne zaman 2026 hangi gün?

Müslümanlar için büyük bir manevi değere sahip olan üç ayların sonuncusu ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başladı. İlk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı eda edilirken, Kur'an-ı Kerim'de “Bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise 16 Mart’ta idrak edilecek. On bir ayın sultanı olarak anılan bu mübarek ayın ardından ise Ramazan Bayramı coşkusu yaşanacak. Peki Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
On bir ayın sultanı ramazan 19 Şubat itibariyle başladı. Ramazanın ilk teravih namazı, 18 Şubat Çarşamba günü kılındı gece ise sahura kalkıldı. Oruç ibadetini yerine getirenler ise Kadir Gecesi için gün saymaya başladı. Peki Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün?
Kadir Gecesi ne zaman?
Ramazan ayı; oruç, teravih namazı, fitre ve mukabele gibi ibadetlerin yoğun şekilde yerine getirildiği, Kur’an-ı Kerim’in hatmedilmesiyle manevi atmosferin zirveye ulaştığı müstesna bir zaman dilimi olarak idrak ediliyor. Bu ayda ihtiyaç sahiplerine yönelik yardımlar artarken, paylaşma ve dayanışma duygusu toplumun her kesiminde daha güçlü hissediliyor. Kur’an-ı Kerim’de Kadir Suresi’nde “bin aydan daha hayırlı” olduğu bildirilen Kadir Gecesi ise bu yıl 16 Mart’ta idrak edilecek.
Ramazan Bayramı ne zaman, hangi güne denk geliyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı dini günler takvimine göre, Ramazan Bayramı arefe günü 19 Mart Perşembe günü idrak edilecek. Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 22 Mart 2026 Pazar günü sona erecek.