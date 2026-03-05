AUZEF kayıt yenileme son tarih 2026! AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

Binlerce öğrencinin merakla beklediği AUZEF bahar dönemi kayıt yenileme süreci başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi kapsamında ders seçimi ve harç ödeme işlemleri için takvim netleşirken, öğrenciler AKSİS ekranı üzerinden işlemlerini tamamlamak için son tarihi araştırıyor.
2026 bahar dönemi öncesinde AUZEF öğrencileri için kritik süreç başladı. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından duyurulan takvimle birlikte ders seçimi, kayıt yenileme ve harç ödeme adımları netleşti. Sürenin uzatılıp uzatılmadığı ise en çok merak edilen konular arasında yer aldı.
AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHİ
İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim gören AUZEF öğrencileri için bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri normal şartlarda 18 Şubat 2026 tarihinde başlamış ve 1 Mart 2026 tarihinde sona ermesi planlanmıştı. Yayınlanan güncel takvime göre, kayıt yenileme işlemleri için belirlenen yeni son tarih 6 Mart 2026 Cuma günü saat 23.59 olarak duyuruldu. Öğrencilerin akademik hak kaybı yaşamamaları için bu tarihe kadar ödeme ve ders onayı işlemlerini tamamlamaları büyük önem arz ediyor.
AUZEF KAYI YENİLEME NASIL YAPILIR?
AUZEF kayıt yenileme işlemleri İstanbul Üniversitesi’nin AKSİS (Akademik Kayıt Sistemi) otomasyonu üzerinden yürütülmektedir. Kayıt yenilemek isteyen öğrencilerin ilk olarak aksis.istanbul.edu.tr adresine kullanıcı adı ve şifreleri ile giriş yapmaları gerekiyor.
Sisteme giriş yapıldıktan sonra "OBS" (Öğrenci Bilgi Sistemi) birimine geçiş yapılarak "Harç Bilgileri" kısmından öğrenciye özel tanımlanan "Referans Numarası" ve ödenmesi gereken tutar görüntüleniyor.
AUZEF SINAV TAKVİMİ
AUZEF Ara Sınav (Vize): 25 - 26 Nisan 2026
AUZEF Bitirme Sınavı (Final): 06 - 07 Haziran 2026
AUZEF Bütünleme Sınavı (Telafi): 11 - 12 Temmuz 2026
AUZEF Mezuniyet İçin Üç Ders Sınavı: 06 Eylül 2026.