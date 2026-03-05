AUZEF kayıt yenileme son tarih 2026! AUZEF kayıt yenileme süresi uzatıldı mı, ne zaman bitiyor? AUZEF kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?

AUZEF KAYIT YENİLEME TARİHİ

İstanbul Üniversitesi bünyesinde eğitim gören AUZEF öğrencileri için bahar dönemi kayıt yenileme işlemleri normal şartlarda 18 Şubat 2026 tarihinde başlamış ve 1 Mart 2026 tarihinde sona ermesi planlanmıştı. Yayınlanan güncel takvime göre, kayıt yenileme işlemleri için belirlenen yeni son tarih 6 Mart 2026 Cuma günü saat 23.59 olarak duyuruldu. Öğrencilerin akademik hak kaybı yaşamamaları için bu tarihe kadar ödeme ve ders onayı işlemlerini tamamlamaları büyük önem arz ediyor.