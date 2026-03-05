Trendyol Süper Lig’de sezonun en kritik mücadelelerinden biri için geri sayım başladı. Futbolseverlerin merakla beklediği Beşiktaş-Galatasaray derbisi hem şampiyonluk yarışını hem de zirve mücadelesinin kaderini doğrudan etkileyebilir. Taraftarlar ise maçın tarihi, saati, yayın kanalı ve derbiye dair tüm detayları araştırıyor. Peki Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte dev derbi öncesi öne çıkan bilgiler.

1 /8 Trendyol Süper Lig’de sezonun kritik karşılaşmalarından biri olan Beşiktaş-Galatasaray derbisi, 7 Mart Cumartesi günü oynanacak. İstanbul’daki Tüpraş Stadyumu’nda yapılacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre derbide düdük FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün’de olacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'in 25. haftasında derbi heyecanı yaşanacak. Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki zorlu mücadele 7 Mart Cumartesi akşamı saat 20.00'da başlayacak. Derbi mücadelesi yayıncı kuruluş beIN Sports kanalından naklen yayınlanacak.



3 /8 Derbi öncesi hazırlıklar başladı Ligin zirvesinde bulunan Galatasaray, deplasmandaki Beşiktaş maçının hazırlıklarına Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman dinamik ısınma ile başladı, ardından pas çalışması ve çift kale maç yapıldı. Sarı-kırmızılı ekipte Roland Sallai, Yunus Akgün ve Mauro Icardi’nin de takımla çalıştığı bildirildi. Galatasaray son antrenmanını yaptıktan sonra derbi kampına girecek.

4 /8 Beşiktaş cephesinde hedef üç puan Siyah-beyazlı ekip de Galatasaray karşılaşmasına ara vermeden hazırlanıyor. Türkiye Kupası’nda Çaykur Rizespor’u 4-1 mağlup ederek moral bulan Beşiktaş, Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde çalıştı. Isınma koşuları ve 5’e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan minyatür kale maçlarla tamamlandı. Rizespor karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

5 /8 İki takım arasındaki rekabet Beşiktaş ile Galatasaray arasında bugüne kadar 358 resmi karşılaşma oynandı. Bu maçların 130’unu Galatasaray, 113’ünü Beşiktaş kazandı. Taraflar 115 kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Sezonun ilk yarısında Rams Park’ta oynanan derbi ise 1-1’lik eşitlikle tamamlanmıştı.

6 /8 Dolmabahçe’de Beşiktaş üstünlüğü 2016 yılında yenilenen Tüpraş Stadyumu’nda iki takım şimdiye kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçların 7’sini Beşiktaş kazanırken Galatasaray yalnızca bir kez galip gelebildi, bir mücadele ise beraberlikle sona erdi. Siyah-beyazlılar söz konusu derbilerde 16 gol atarken kalesinde 6 gol gördü.

7 /8 Derbiyi ilk kez yönetecek TFF Merkez Hakem Kurulu’nun görevlendirdiği Ozan Ergün, kariyerinde ilk kez Beşiktaş-Galatasaray derbisinde düdük çalacak. 34 yaşındaki FIFA kokartlı hakem bu sezon Süper Lig’de 11 karşılaşma yönetti. Ergün’ün yönettiği üçer maçta hem Beşiktaş hem de Galatasaray sahadan galibiyetle ayrıldı.