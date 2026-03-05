Yeni Şafak
İzmir TOKİ kura çekilişi CANLI İZLE: İzmir TOKİ kura çekilişi sonuçları isim listesi

16:185/03/2026, Perşembe
TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de inşa edilecek olan 21 bin 20 konutun kurası 6 Mart Cuma günü Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salon’nda saat 15:00’te çekilecek. İzmir TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek. İşte İzmir TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında İzmir’de inşa edilecek 21 bin 20 konutun hak sahiplerinin belirleneceği İzmir merkez ve ilçeleri TOKİ kura çekimi 6 Mart Cuma günü Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salon’nda saat 15:00’te yapılacak. İşte TOKİ İzmir kura sonuçları, 500 bin konut Konya TOKİ kazananlar tam isim listesi sorgulama ekranı.

İzmir TOKİ kura sonuçları hak sahipliği belirleme kurası sonuçları

Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salon’nda kura çekimine katılamayan vatandaşlar için süreç canlı yayınla takip edilebilecek. İzmir TOKİ kura çekilişi resmi YouTube kanalı üzerinden eş zamanlı olarak yayınlıyor.


İzmir TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE

İzmir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?

500 bin sosyal konut projesinde İzmir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.


TOKİ İzmir kurasına katılacaklar listesi ile başvurusu reddedilenlerin isimleri için tıklayın

#TOKİ
#İzmir TOKİ kurası
#TOKİ İzmir kura sonuçları
