TOKİ İzmir kura sonuçları isim listesi açıklanıyor. TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında İzmir’de inşa edilecek olan 21 bin 20 konutun kurası 6 Mart Cuma günü Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salon’nda saat 15:00’te çekilecek. İzmir TOKİ çekilişi Youtube üzerinden canlı izlenecek. İşte İzmir TOKİ kurası çekilişi sonuçları isim listesi sorgulama ekranı.

İzmir TOKİ kura çekilişi - CANLI İZLE