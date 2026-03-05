Ramazan Bayramı ne zaman 2026? Bayram tatili 9 gün olacak mı? İşte bayram tarihleri

2026 Ramazan Bayramı için geri sayım sürerken milyonlarca kişi bayramın hangi günlere denk geldiğini ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağını merak ediyor. Resmi takvime göre bayram mart ayında idrak edilecek. Ancak bayram tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağına ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmış değil.
Türkiye’de Ramazan Bayramı tarihleri ve bayram tatilinin süresi, her yıl olduğu gibi 2026 yılı için de vatandaşların gündeminde yer alıyor. Özellikle kamu çalışanları ve özel sektör çalışanları, bayramın hafta sonuyla birleşip birleşmeyeceğini ve tatilin uzatılıp uzatılmayacağını yakından takip ediyor.
2026 Ramazan Bayramı hangi günlere denk geliyor?
Dini takvime göre 2026 yılında Ramazan ayı 19 Şubat’ta başlayacak ve 19 Mart’ta sona erecek. Ramazan Bayramı ise mart ayının üçüncü haftasında idrak edilecek.
2026 yılı için bayram günleri şöyle sıralanıyor:
19 Mart 2026 Perşembe: Arife
20 Mart 2026 Cuma: Ramazan Bayramı 1. gün
21 Mart 2026 Cumartesi: Ramazan Bayramı 2. gün
22 Mart 2026 Pazar: Ramazan Bayramı 3. gün
Bu tarihlerle birlikte bayramın ilk günü cuma gününe denk geliyor.
Bayram tatili 9 gün olacak mı?
Mevcut resmi tatil takvimine göre Ramazan Bayramı tatili üç gün olarak uygulanıyor. Arife günü ise yarım gün tatil kapsamında değerlendiriliyor.
Şu ana kadar bayram tatilinin idari izinle uzatılmasına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Bayramın cuma günü başlayıp hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle tatilin 9 güne çıkarılma ihtimalinin düşük olduğu değerlendiriliyor.
Geçmiş yıllarda bayram tatilleri uzatılmıştı
Önceki yıllarda bazı bayram tatilleri idari izinlerle hafta sonlarıyla birleştirilerek daha uzun bir tatil dönemine dönüştürülmüştü. 2025 yılında Ramazan Bayramı’nda da benzer bir uygulama yapılmıştı.
2025’te arife günü 29 Mart Cumartesi’ye denk gelmiş, bayramın ilk günü 30 Mart Pazar, ikinci günü 31 Mart Pazartesi ve üçüncü günü ise 1 Nisan Salı olmuştu. Kamu çalışanlarına verilen idari izinlerle tatil süresi uzatılmış ve hafta sonlarıyla birleşerek toplamda 9 günlük bir bayram tatili oluşmuştu.
Bayramın Mana ve Önemi
Ramazan Bayramı Arapça'da "eid ul-fitr" anlamına gelir. Tam Türkçesi "iftar
bayramı" demektir. Ramazan Bayramı, Ramazan ayı boyunca tutulması farz kılınan orucun da sonunu ifade eder. Ramazan Bayramı'nın ilk günü aynı zamanda Şevval ayının birinci günüdür ve bugün de oruç tutulmaz. Ramazan Bayramına, o gün fıtır sadakası verilmesinden dolayı "Fıtır bayramı" adı da verilmektedir.
Bayramlar; sevinç, neşe ve coşkunun topluca hissedildiği, paylaşıldığı ve yaşandığı müstesna günlerdir. Modern dünyanın olabildiğince insanları bireyselleştirip kalabalık içinde yalnızlaştırmasına karşı panzehirdir.
Akrabalık bağlarının kolayca kopartılıp atılmasının önüne geçen koca bir settir. Bayramlarımız, bencilleşen, dünyevi menfaatten başka bir şey düşünmeyen insanlara; kardeşliği, paylaşmayı, sıcaklığı ve sevgiyi getiren bir şefkat elidir. Bayramlarımız, küsleri, dargınları barıştırır, öfke ve kinleri yatıştırır. Kucaklaşma ve ziyaretleşme hazzının ev ev, sokak sokak, dalga dalga yayıldığı bir coşku selidir. Bayramlarımız, akrabalıkları, komşulukları, arkadaşlıkları pekiştirir. Yoksul ve fakirleri sevindirir. Yetimlerin elinden tutar, huzurevlerinde yalnızlığa terk edilenlerin bir ümitle beklediği mutluluktur, yüzümüze sevinç katar. Evimize, sokağımıza, mahallemize, köyümüze, şehrimize, ülkemize neşe katar. Ve hayatımıza coşku
katar bizim bayramlarımız.
Ramazan Bayramını nasıl yaşamalıyız ve neler yapmalıyız
• Erken kalkmak.
• Gusül abdesti almak ve Güzel koku sürünmek.
• Yeni ve temiz elbise giyinmek.
• Namazdan önce tatlı yemek. (Tek sayıda hurma yemek sünnettir)
• Câmiye erken gitmek.
• Giderken tekbir söylemek.
• Camiye gidip gelirken farklı yol kullanmak.
• Müminlere selâm vermek ve onlarla bayramlaşmak Güler yüzlü olmak.
• Fakirlere sadaka vermek.
• Dargınları barıştırmak.
• Akrabalar ve Din kardeşlerimizi ziyaret ederek onlarla hediyeleşmek.
• Kabirleri ziyaret etmek.
• Misafirlere ikram etmek.
• Çok dua ve tevbe etmek.
Her milletin bayramı vardır. Bize de Rabbimiz Kurban ve Ramazan bayramlarını
lütfetmiştir.