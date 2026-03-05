Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunacak? 6 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Diyanet İşleri Başkanlığı, 6 Mart 2026 tarihli cuma namazı vakitlerini yayımladı. Türkiye genelinde camilere gidecek vatandaşlar yaşadıkları illere göre öğle ezanı saatinde cuma namazını eda edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere 81 il için cuma namazı saatleri Diyanet’in resmi internet sitesi üzerinden erişime açıldı.
6 Mart 2026 Cuma günü Türkiye genelinde milyonlarca Müslüman, cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi namaz vakitleri platformunda yayımlanan bilgilere göre, İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerde cuma namazı saatleri belli oldu. Cuma namazı, öğle ezanının okunmasının ardından cemaatle birlikte kılınıyor.
6 Mart 2026 cuma namazı saatleri
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaştığı verilere göre büyük şehirlerde cuma namazı saatleri şöyle:
İstanbul: 13.20
Ankara: 13.05
İzmir: 13.28
Türkiye’nin diğer illerinde yaşayan vatandaşlar da bulundukları şehir için cuma namazı saatlerini Diyanet’in resmi namaz vakitleri sayfasından öğrenebiliyor.
Cuma namazı ne kadar sürer?
Cuma namazının süresi camideki uygulamaya göre değişiklik gösterebilir. Hutbenin okunması ve cemaatle birlikte kılınan namazla birlikte ortalama süre genellikle 45 dakika ile 1 saat arasında değişir. Bazı kişiler farzdan önce ve sonra kılınan sünnet namazları ile birlikte daha uzun süre camide kalabilir.
Cuma namazı kaç rekât kılınır?
İslam fıkhına göre cuma namazının farz kısmı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra ise dört rekât sünnet namaz bulunur. Böylece toplamda sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz olmak üzere cuma namazı tamamlanır.
Bazı fıkıh görüşlerinde farzdan sonra kılınan sünnet namazının dört rekât ve ardından iki rekât olarak toplam altı rekât şeklinde eda edilebileceği de belirtilmektedir.
Cuma namazı kimlere farzdır?
Cuma namazı; akıllı, ergenlik çağına ulaşmış, sağlıklı ve yolcu olmayan Müslüman erkeklere farz kabul edilir. Kadınlar, yolcular veya sağlık gibi mazeretleri bulunan kişiler cuma namazı ile yükümlü sayılmaz.
Hadislerde cuma namazını mazeretsiz şekilde terk edenlere yönelik ciddi uyarılar yer almakta; bu durum İslam’da cuma namazının önemini vurgulayan ibadetlerden biri olarak kabul edilmektedir.