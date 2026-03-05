Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Öğle ezanı kaçta okunacak? 6 Mart 2026 İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakitleri

Cuma namazı kaç rekât kılınır?





İslam fıkhına göre cuma namazının farz kısmı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra ise dört rekât sünnet namaz bulunur. Böylece toplamda sekiz rekât sünnet ve iki rekât farz olmak üzere cuma namazı tamamlanır.





Bazı fıkıh görüşlerinde farzdan sonra kılınan sünnet namazının dört rekât ve ardından iki rekât olarak toplam altı rekât şeklinde eda edilebileceği de belirtilmektedir.