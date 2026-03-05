Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS) başvuruları sona erdi. Verilen süre zarfında başvurularını tamamlayamayan adaylar YKS geç başvuru dönemine odaklandı. ÖSYM tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte 2026 YKS geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti; TYT, AYT ve YDT oturumlarının her biri için yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki, YKS geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar, kaç TL?

1 /7 YKS başvuru süresinin sona ermesiyle birlikte gözler geç başvuru takvimine çevrildi. Başvuruları kaçıranlar için ikinci bir fırsat daha var. Geç başvuru ile adaylar sınavda yer almaya hak kazanabilecek. Peki, 2026 YKS geç başvuru ne zaman yapılacak?

2 /7 YKS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN? YKS geç başvuru işlemleri 10-12 Mart tarihlerinde yapılacak. Sınav ücretlerinin de aynı tarihlerde yapılması gerekiyor. YKS geç başvuruları ÖSYM AİS aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleşecek.



3 /7 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? YKS 2026 Geç başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödeniyor. 2026 Başvuru ücreti 700 TL olarak açıklanmıştı. Bu durumda geç başvuru yapmak isteyen adaylar her bir sınav için 1.050 TL başvuru ücreti yatırması gerekiyor.

4 /7 2026 YKS NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK? TYT 20 Haziran 2026 Cumartesi 10.15, 165 Dakika AYT 21 Haziran 2026 Pazar 10.15, 180 Dakika YDT 21 Haziran 2026 Pazar 15.45, 120 Dakika





5 /7 2026 YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuruları, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden bireysel olarak veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilecek.

6 /7 YKS 2026 SINAV TARİHLERİ: TYT, AYT VE YDT NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2026-YKS), 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak. 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi günü (Saat: 10.15), 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 10.15), 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar günü (Saat: 15.45) uygulanacak.





