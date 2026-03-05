İŞKUR iş ilanları, kamu ve özel sektörde çalışmak isteyen vatandaşlar için binlerce yeni fırsat sunuyor. En az ilk okul ve lise mezunu adayların başvurabileceği çok sayıda personel alımı, İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla erişime açılıyor. Türkiye genelinde farklı meslek gruplarında yapılan alımlar; işçi, memur, teknik personel ve çeşitli hizmet kadrolarını kapsıyor. Güncel başvurulara ulaşmak isteyen adaylar, İŞKUR e-Şube üzerinden açık iş ilanı sayfasını ziyaret ederek kendilerine uygun pozisyonları görüntüleyip başvurularını kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte Mart ayı güncel İŞKUR açık iş ilanları detayları ve başvuru bilgileri.
İŞKUR, yayımladığı yeni personel alımı ilanlarıyla Türkiye genelinde geniş çaplı bir istihdam süreci başlattı. Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan açık iş ilanları; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Kütahya, Yozgat ve Elazığ başta olmak üzere birçok ili kapsıyor. Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı aranmazken, farklı sektör ve pozisyonlarda binlerce personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapılabilecek kadrolar arasında bekçi, garson, şoför, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire, çaycı ve beden işçisi gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor.