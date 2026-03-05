Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İŞKUR e-şube iş ilanları: Kamu ve özel sektöre yeni personel alımları yapılıyor

İŞKUR e-şube iş ilanları: Kamu ve özel sektöre yeni personel alımları yapılıyor

09:055/03/2026, Perşembe
G: 5/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

İŞKUR iş ilanları, kamu ve özel sektörde çalışmak isteyen vatandaşlar için binlerce yeni fırsat sunuyor. En az ilk okul ve lise mezunu adayların başvurabileceği çok sayıda personel alımı, İŞKUR üzerinden yayımlanan güncel ilanlarla erişime açılıyor. Türkiye genelinde farklı meslek gruplarında yapılan alımlar; işçi, memur, teknik personel ve çeşitli hizmet kadrolarını kapsıyor. Güncel başvurulara ulaşmak isteyen adaylar, İŞKUR e-Şube üzerinden açık iş ilanı sayfasını ziyaret ederek kendilerine uygun pozisyonları görüntüleyip başvurularını kolayca gerçekleştirebiliyor. İşte Mart ayı güncel İŞKUR açık iş ilanları detayları ve başvuru bilgileri.

İŞKUR, yayımladığı yeni personel alımı ilanlarıyla Türkiye genelinde geniş çaplı bir istihdam süreci başlattı. Türkiye İş Kurumu tarafından duyurulan açık iş ilanları; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Adana, Kocaeli, Mersin, Tekirdağ, Eskişehir, Konya, Manisa, Balıkesir, Kayseri, Kütahya, Yozgat ve Elazığ başta olmak üzere birçok ili kapsıyor. Yayınlanan ilanlarda KPSS şartı aranmazken, farklı sektör ve pozisyonlarda binlerce personel alımı yapılacağı belirtildi. Başvuru yapılabilecek kadrolar arasında bekçi, garson, şoför, satış temsilcisi, muhasebe elemanı, temizlik görevlisi, aşçı, hemşire, çaycı ve beden işçisi gibi çok sayıda meslek grubu yer alıyor. Adaylar, İŞKUR’un resmi internet sitesi üzerinden il, meslek ve eğitim durumuna göre filtreleme yaparak kendilerine uygun ilanlara kolaylıkla başvuruda bulunabiliyor.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI TÜM İLLER İÇİN TIKLAYIN

#İşkur
#işkur iş ilanları
#İşkur e şube açık iş ilanı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Muğla TOKİ kura listesi: 500 bin konut Muğla kurasına katılacakların isimleri