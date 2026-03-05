Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen sosyal konut projelerinde kura çekim süreci, kurumun ilan ettiği resmi takvim doğrultusunda devam ediyor. İstanbul’a ilişkin kura tarihi henüz açıklanmazken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından paylaşılan programa göre 6-9 Mart tarihleri arasında İzmir, Hatay ve Muğla’daki konut projeleri için kura çekimi yapılacak. Bu kapsamda söz konusu illerde hak sahipleri belirlenirken, vatandaşlar da il ve ilçe bazında kura çekiliş takvimini yakından takip ediyor. İşte İzmir, Hatay ve Muğla TOKİ kura takvimi ile il ilçe çekiliş listesine ilişkin detaylar.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen 500 bin konutluk projede kura çekimi takvimi planlandığı şekilde devam ediyor. Ankara'da 31 bin 73 konutun hak sahibi belirlendi. TOKİ'nin kura listesine göre, Muğla'da 6 bin 417, İzmir'de 21 bin 20 ve Hatay'da 13 bin 289 konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Bu hafta 4 ilde 71 bin 799 konutun daha hak sahiplerini bulmasıyla 79 ilde 403 bin 632 konut için kura çekimi tamamlanacak. Peki İzmir, Hatay ve Muğla 500 bin sosyal konut kura çekilişi ne zaman?
İzmir kura çekimi ne zaman?
İzmir kura çekimi 6 Mart cuma günü saat 15.00’te Bornova Kültür Sanat Merkezi
Nejdet Aydın Salonu'nda gerçekleştirilecek.
İzmir TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde İzmir TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
Hatay TOKİ kurası ne zaman?
Hatay kura çekimi 6 Mart Cuma günü saat 14.00’te Mustafa Kemal Üniversitesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Hatay TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Hatay TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
Muğla TOKİ kurası ne zaman?
Muğla kura çekimi 9 Mart Pazartesi günü saat 11.00’de Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Muğla TOKİ kura çekilişine katılacakların isimleri belli oldu mu?
500 bin sosyal konut projesinde Muğla TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI
TOKİ kura sonuçları her ilin kura çekimi tamamlandıktan sonra, o ilin kura sayfası üzerinden ilan ediliyor. Hak sahibi belirleme kuralarına göre asil ve yedek kura sonuçları illere göre şu şekilde;
Kırmızı renkli illerin üzerine tıklayarak “kura sonucu” ekranından o ilin kura sonuçlarını sorgulayabilirsiniz.
