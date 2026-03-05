ÖGG 119. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 EGM takvimi ve sonuç sorgulama ekranı

Özel Güvenlik Görevlisi (ÖGG) 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavına katılan binlerce aday, 2026 ÖGG sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştırıyor. 22 Şubat 2026’da gerçekleştirilen sınavın ardından gözler Emniyet Genel Müdürlüğü’ne (EGM) çevrilirken, sonuçların açıklanacağı tarih resmi kılavuzda duyuruldu.

ÖGG sınav sonuçları 13 Mart’ta açıklanacak

Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimine göre 119. dönem ÖGG temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınav sonuçları 13 Mart 2026 tarihinde ilan edilecek. Sınava katılan adaylar sonuçlarını EGM’nin resmi internet adresi üzerinden öğrenebilecek.

ÖGG sonuçları nasıl sorgulanır?

Özel güvenlik görevlisi adayları, sınav sonuçlarına www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden erişebilecek. Sonuç ekranında adaylardan T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu bilgileri istenecek. Bu bilgilerle sisteme giriş yapan adaylar ÖGG sınav puanlarını görüntüleyebilecek.

ÖGG soru ve cevap anahtarı yayımlandı

Sınavın ardından Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı tarafından 119. temel eğitim ve 95. yenileme eğitimi sınavına ait soru kitapçıkları ve cevap anahtarları da erişime açıldı. Adaylar yayımlanan cevap anahtarı üzerinden doğru ve yanlış sayılarını kontrol ederek tahmini puanlarını hesaplayabiliyor.

Sınav değerlendirmesi nasıl yapılıyor?