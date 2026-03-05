AJet, İstanbul ve Ankara'dan Tiran’a sefer başlattı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan 2 Mart'ta ilk seferini yapan uçak, Tiran Uluslararası Havalimanı’nda törenle karşılandı. AJet’in İstanbul-Tiran seferlerinin; pazartesi, çarşamba, perşembe, cumartesi ve pazar günleri olmak üzere haftada 5 gün olacağı kaydedildi.