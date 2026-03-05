Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2026: Vergi müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı personel planlaması kapsamında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesine 250 vergi müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Alım süreci özellikle İİBF, hukuk ve mühendislik fakültesi mezunları için önemli bir kariyer fırsatı sunarken başvuruların mart ayında başlayacağı açıklandı.

250 kadronun dağılımı açıklandı

Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılacak alımda toplam 250 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Kadroların 200’ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi-idari bilimler fakülteleri mezunlarına, 50’si ise mühendislik fakültesi mezunlarına ayrılacak.

Bu kadrolar, Türkiye’de mali denetim ve vergi inceleme süreçlerinde görev alacak yeni personelin yetiştirilmesini amaçlıyor.

Başvurular mart ayında alınacak

Vergi müfettiş yardımcılığı için başvurular 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak. Adayların başvuru işlemlerini tamamlaması için son tarih ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30 olarak duyuruldu.

Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Başvuru nasıl yapılacak?

Adayların başvuru sürecini tamamlayabilmesi için çevrim içi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Bunun yanında sisteme bazı belgelerin yüklenmesi şart.

Başvuru sırasında istenen belgelerden bazıları şunlar:

Son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Adayın kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmiş

Elektronik başvuru formunun eksiksiz doldurulması

Tüm belgelerin sisteme yüklenmesiyle başvuru işlemi tamamlanmış sayılacak.

Başvuru şartları neler?

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Buna göre adayların:

Hukuk, İİBF veya mühendislik fakültesi mezunu olması

KPSS’den gerekli puanı almış bulunması

35 yaşını doldurmamış olması

Devlet memurluğuna atanmak için gerekli genel şartları taşıması gerekiyor.

Ayrıntılı koşullar ise Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusunda yer alıyor.

Giriş sınavı ne zaman yapılacak?

Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı Ankara’da gerçekleştirilecek. Hukuk ve İİBF mezunları için sınav 11–12 Nisan 2026 tarihlerinde klasik usulde yapılacak. Mühendislik fakültesi mezunları için sınav 11 Nisan 2026 tarihinde test usulüyle uygulanacak.