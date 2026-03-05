Hazine ve Maliye Bakanlığı personel alımı 2026: Vergi müfettiş yardımcısı başvuru şartları ve tarihleri belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Vergi Denetim Kurulu aracılığıyla 2026 yılında 250 vergi müfettiş yardımcısı alımı yapacak. İİBF, hukuk ve mühendislik fakültesi mezunlarını kapsayan alım için başvurular mart ayında başlayacak. Adaylar başvurularını Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2026 yılı personel planlaması kapsamında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı bünyesine 250 vergi müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. Alım süreci özellikle İİBF, hukuk ve mühendislik fakültesi mezunları için önemli bir kariyer fırsatı sunarken başvuruların mart ayında başlayacağı açıklandı.
250 kadronun dağılımı açıklandı
Vergi Denetim Kurulu tarafından yapılacak alımda toplam 250 vergi müfettiş yardımcısı istihdam edilecek. Kadroların 200’ü hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi-idari bilimler fakülteleri mezunlarına, 50’si ise mühendislik fakültesi mezunlarına ayrılacak.
Bu kadrolar, Türkiye’de mali denetim ve vergi inceleme süreçlerinde görev alacak yeni personelin yetiştirilmesini amaçlıyor.
Başvurular mart ayında alınacak
Vergi müfettiş yardımcılığı için başvurular 9 Mart 2026 Pazartesi günü saat 08.30’da başlayacak. Adayların başvuru işlemlerini tamamlaması için son tarih ise 18 Mart 2026 Çarşamba günü saat 17.30 olarak duyuruldu.
Başvurular Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.
Başvuru nasıl yapılacak?
Adayların başvuru sürecini tamamlayabilmesi için çevrim içi başvuru formunu doldurması gerekiyor. Bunun yanında sisteme bazı belgelerin yüklenmesi şart.
Başvuru sırasında istenen belgelerden bazıları şunlar:
Son bir ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
Adayın kendi el yazısıyla hazırladığı özgeçmiş
Elektronik başvuru formunun eksiksiz doldurulması
Tüm belgelerin sisteme yüklenmesiyle başvuru işlemi tamamlanmış sayılacak.
Başvuru şartları neler?
Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavına katılmak isteyen adayların belirli şartları karşılaması gerekiyor. Buna göre adayların:
Hukuk, İİBF veya mühendislik fakültesi mezunu olması
KPSS’den gerekli puanı almış bulunması
35 yaşını doldurmamış olması
Devlet memurluğuna atanmak için gerekli genel şartları taşıması gerekiyor.
Ayrıntılı koşullar ise Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı duyurusunda yer alıyor.
Giriş sınavı ne zaman yapılacak?
Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınavı Ankara’da gerçekleştirilecek. Hukuk ve İİBF mezunları için sınav 11–12 Nisan 2026 tarihlerinde klasik usulde yapılacak. Mühendislik fakültesi mezunları için sınav 11 Nisan 2026 tarihinde test usulüyle uygulanacak.
Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi ile sınavın yapılacağı yer ve saat bilgileri, sınavdan en az 10 gün önce Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilecek. Yazılı aşamada başarılı olan adaylar daha sonra sözlü sınava davet edilecek.