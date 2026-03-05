2026 yılında işsizlik maaşı tutarları ve ödeme tarihleri, işini kaybeden sigortalılar tarafından merakla takip ediliyor. 2026 yılında uygulanacak işsizlik ödeneğinin en düşük ve en yüksek tutarları da netlik kazandı. İşsizlik maaşı ne kadar, ne zaman yatacak? 2026 işsizlik maaşı alma şartları ve güncel tutarlar

1 /6 2026 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR? İşsizlik ödeneği, son dört aylık prime esas kazancın %40’ı üzerinden hesaplanıyor ve aylık olarak asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemiyor.

2 /6 İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY ALINIR? İşsizlik maaşı süresi, sigortalının son üç yıl içinde ödediği prim gün sayısına göre değişiyor. Buna göre; 600 gün primi olanlar 6 ay, 900 gün primi olanlar 8 ay, 1080 gün primi bulunanlar ise 10 ay boyunca işsizlik ödeneği alabiliyor.

3 /6 İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR? İşsizlik ödeneği başvuruları izleyen ayın sonuna kadar sonuçlandırılır. İşsizlik ödeneği, her ayın beşinde aylık olarak işsizin kendisine ödenir. Ödeme tarihini öne çekmeye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yetkilidir.

4 /6 İşsizlik maaşı ödeme sorgulama nasıl yapılır?

Ödemenizin yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden “İşsizlik Ödeneği/İş Kaybı Tazminatı Sorgulama” sekmesinden kontrol edebilirsiniz.

5 /6 İşsizlik maaşları nereye yatar?

Ödemeler vatandaşların belirttiği IBAN numarasına, IBAN yoksa PTT şubelerine yatırılır.