EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TAKVİMİ 2026! SSK, Bağkur, tarım, Emekli Sandığı emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek, ne kadar olacak, zamlanacak mı?

Mart ayının başlamasıyla birlikte milyonlarca emeklinin gözü bayram ikramiyesi ödemelerine çevrildi. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından belirlenen takvim doğrultusunda SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamındaki ödemelerin Ramazan Bayramı öncesinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
Emeklilere yılda iki kez ödenen bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. 2026 Ramazan Bayramı öncesi yapılacak ödemelerin tarihi ve yeni tutarı merak edilirken, SGK’nın açıklayacağı ödeme takvimi milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor.
EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ (RAMAZAN BAYRAMI) NE ZAMAN YATACAK?
Emekli Bayram ikramiyesi ödeme günleri ve tarihleri milyonlarca emeklinin gündeminde yer alıyor. SGK bayram ikramiye ödeme tarihleri henüz açıklanmadı. Ancak takvim detayı göz önüne alındığında 20-24 Mart tarihleri arasında idrak edilecek Ramazan Bayramı öncesinde, ödemelerin 9-15 Mart tarihleri arasında veya bayram tarihine kadar banka hesaplarına aktarılması bekleniyor.
İkramiye artışının hayata geçmesi için hazırlanan teklifin önce Kabine’de görüşülmesi, ardından TBMM Genel Kurulu’ndan geçerek Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.
AK PARTİ'DEN BAYRAM İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bir dizi mali düzenlemeyi içeren yeni kanun teklifine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği bayram ikramiyesi artışına dair konuşan Güler, mevcut ekonomik tabloyu ve bütçe imkanlarını işaret ederek güncel durumu paylaştı.
Emekli ikramiyelerinde artış beklentisine ilişkin net bir mesaj veren Güler, 17,7 milyon emekliyi ilgilendiren bütçe dengelerine vurgu yaptı. Güler, "Bu teklifte ikramiye artışı yer almıyor. SGK bütçesine 4'er bin lira için 150 milyar TL'lik kaynak ayırdık. İlerleyen zamanda ne olur bilemiyoruz ancak bütçe dengeleri açısından OVP kapsamında emekli aylığı artışlarında da kaynak üretmede zorlandık" ifadelerini kullandı.
YENİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI OLASI HESAPLAMA TABLOSU || EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI, NE KADAR OLUR?
Emekli maaşlarına yapılan yıl başı artışlarının ardından, ikramiyeler için de artış beklentisi oluştu. Yapılan tahminler ile bütçe disiplini ve enflasyon hedefleri göz önünde bulundurulduğunda, geçen yıl 4.000 TL olan tutarın 5.000 TL’ye çıkarılabileceği öngörülüyor.
Ayrıca bayram ikramiyesi için 2 formül daha bulunuyor. Bunlardan biri 1.500 TL artışla rakamın 5.500 TL’ye çıkarılması. Diğeri ise bütçe imkanları zorlanarak tutarın 6.000 TL olarak belirlenmesi. Hükümetin bayram ikramiyesi adımı merakla bekleniyor.