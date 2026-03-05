Yeni Şafak
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları 6. gününde! İran'dan 4. füze misilleme saldırısı

07:235/03/2026, Perşembe
AA
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

İşte bölgede dakika dakika yaşananlar...
06.22:
İsrail ordusunun Lübnan'ın kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.
06.06:
Suudi Arabistan, ülkenin güneydoğusunda 3 seyir füzesi ve 3 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiğini duyurdu.
06.02:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde bir aracı hedef alması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi.
05.57:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, Irak'tan İran'a geçecekleri iddia edilen muhalif Kürt gruplara durumu fırsat görüp harekete geçmemeleri uyarısında bulundu ve onlara hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyeceğini belirtti.
05.11:
İngiltere Deniz Ticaret Örgütünden (UKMTO) yapılan açıklamada, Kuveyt'in Mübarek el-Kebir Limanı'nın yaklaşık 55 kilometre güneydoğusunda bir petrol tankerinde bir patlamanın meydana geldiği aktarıldı.
04.32:
Katar, ABD Büyükelçiliği çevresinde yaşayanları tahliye etmeye başladı

Katar, güvenlik gerekçesiyle ABD Büyükelçiliği yakınında yaşayanları tahliye etmeye başladığını duyurdu.

04.16:
İran'dan 4. füze misilleme saldırısı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e doğru füzelerin fırlatıldığının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı kaydedildi.

Tehlikenin bulunduğu bölgelerde cep telefonlarına İran'dan yapılan füze saldırısına ilişkin uyarı mesajları gönderildiği vurgulanan açıklamada, alarmların çaldığı bölgelerdeki halka sığınaklara gidilmesi uyarısı yapıldığının altı çizildi.

Israel Hayom gazetesinin haberinde de İran'dan İsrail'e 4 füzenin fırlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamalarda, İran'dan İsrail'e doğru gece saatlerinde 4. füze misilleme saldırısının düzenlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemek için çalıştığı aktarıldı.

03.00:
İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a saldırı başlattığını açıklamasının ardından şehirde patlama sesi duyuldu.
02.51:
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Hatemul Enbiya Karargahı: Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde bulunan İran yönetimine muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle hedef aldık.
