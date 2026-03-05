TOKİ İzmir kura çekilişine katılacaklar listesi: 500 bin konut İzmir kurası

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi kapsamında hayata geçirilen 500 bin sosyal konut projesinde süreç İzmir için de yakından takip ediliyor. TOKİ tarafından İzmir’de yapılacak 21 bin 20 sosyal konut için kura çekilişi 6 Mart Cuma günü saat 15.00’te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura öncesinde TOKİ İzmir kurasına katılmaya hak kazananlar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi de kamuoyuyla paylaşıldı. Böylece 500 bin konut projesi kapsamında İzmir’de kura çekilişine katılacak vatandaşların listesi netleşmiş oldu. İşte İzmir TOKİ kura isim listesi.

1 /91 İzmir TOKİ kura tarihi, başvuru yapanlar tarafından yakından takip ediliyor. TOKİ’nin 500 bin sosyal konut kampanyası kapsamında İzmir'de inşa edilecek 21 bin 20 konut için kura çekim takvimi merak ediliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ’nin ilan ettiği güncel takvimde İzmir'de kura çekim tarihi açıklandı. İzmir kura çekilişi 6 Mart Cuma günü saat 15.00’te Bornova Kültür Sanat Merkezi Nejdet Aydın Salonu’nda yapılacak. İşte TOKİ İzmir kurasına katılacakların isim listesi.





