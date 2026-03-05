MSÜ sınav sonuç açıklanma tarihi 2026! Milli Savunma Üniversitesi MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

MSÜ sınavının tamamlanmasının ardından adaylar sonuç tarihine odaklandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’nın 81 ilde gerçekleştirilmesiyle birlikte gözler, sonuçların ilan edileceği tarihe ve sorgulama ekranına çevrildi.
Binlerce askeri öğrenci adayının katılım sağladığı MSÜ sınavı geride kalırken, şimdi en kritik aşama olan sonuç süreci başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre sonuç tarihi netleşti, adaylar açıklanacak günü bekliyor.
MSÜ SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sonuçları, 26 Mart 2026 Perşembe günü açıklanacak.
MSÜ PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?
Sınav sonuçları yalnızca sınavın yapıldığı yıl için geçerlidir. Bu sınavın sonuçları diğer yükseköğretim kurumlarına yerleştirme, yatay geçiş, dikey geçiş vb. işlemlerde kullanılamaz.
2026 MSÜ SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Adaylar sınav sonuçlarını; T.C. Kimlik Numarası ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve ÖSYM mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.