ONAY VERMEYEN YANDI: YENİLEMEYEN IBAN'LA PARA GÖNDEREMEYECEK!

Kimlik onayı, çipli kimlik kartı ve NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, çipli kimliğe sahip olmayan veya kimliğini güncellemeyen kullanıcılar, özellikle gece saat 22.00 ile 06.00 arasında IBAN ile yapılan transferlerde işlem yapamayacak.

NFC doğrulaması sağlanamayan işlemler ise bankalar tarafından askıya alınacak. İlerleyen dönemde bu kısıtlamaların daha geniş saat aralıklarına yayılması planlanıyor.



