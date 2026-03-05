Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), güvenlik önlemlerini sıkılaştırdı. Yeni uygulamaya göre çipli kimlik sahibi olmayanlar, kimliklerini güncellemedikleri sürece özellikle gece saatlerinde IBAN üzerinden para transferi gerçekleştiremeyecek.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), siber dolandırıcılık ve yasa dışı para transferlerini önlemek amacıyla bankalara yeni güvenlik kuralları getirdi. Yeni düzenlemeye göre, mobil ve internet bankacılığı üzerinden yapılan 20 bin TL ve üzerindeki transferlerde kimlik doğrulaması zorunlu hale geliyor.
ONAY VERMEYEN YANDI: YENİLEMEYEN IBAN'LA PARA GÖNDEREMEYECEK!
Kimlik onayı, çipli kimlik kartı ve NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi üzerinden gerçekleştirilecek. Bu kapsamda, çipli kimliğe sahip olmayan veya kimliğini güncellemeyen kullanıcılar, özellikle gece saat 22.00 ile 06.00 arasında IBAN ile yapılan transferlerde işlem yapamayacak.
NFC doğrulaması sağlanamayan işlemler ise bankalar tarafından askıya alınacak. İlerleyen dönemde bu kısıtlamaların daha geniş saat aralıklarına yayılması planlanıyor.
Ayrıca, akıllı telefonlarında NFC özelliği bulunmayan kullanıcılar, belirtilen saatler arasında işlem yapmak isterse görüntülü kimlik doğrulaması için bankaların müşteri temsilcisine bağlanmak zorunda kalacak.
Yetkililer, eski tip kimlik kartlarını kullanan milyonlarca vatandaşın çipli kimliğe geçişini bir an önce tamamlaması gerektiğini belirtiyor. Aksi takdirde, özellikle bankacılık işlemlerinde çeşitli kısıtlamalarla karşılaşabilecekleri uyarısında bulunuyorlar.