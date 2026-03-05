Yeni Şafak
Otomobil alacaklar dikkat: En güvenilir otomobil markaları listesi değişti! İşte zirvenin yeni sahibi

20:205/03/2026, Perşembe
Dünya genelinde 380 bin aracın incelendiği Consumer Reports araştırması otomobil markalarının güvenilirlik dengesinin değiştiğini ortaya koydu. Uzun yıllardır listenin zirvesinde yer alan Lexus bu kez liderliği kaybetti. Araştırmada 100 üzerinden 66 puan alan Toyota, kullanıcı memnuniyeti ve teknik dayanıklılık kriterlerinde en güvenilir otomobil markası olarak ilk sıraya yerleşti.

Dünya çapında yapılan kapsamlı bir otomobil güvenilirlik araştırması, sektörün zirvesindeki markanın değiştiğini gösterdi. Consumer Reports tarafından hazırlanan çalışmada 380 binden fazla araç analiz edilerek otomobil markaları güvenilirlik, teknik dayanıklılık ve kullanıcı memnuniyeti kriterlerine göre puanlandı. Araştırma sonucunda Japon otomobil üreticisi Toyota 100 üzerinden 66 puan alarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Toyota 66 puanla ilk sıraya yükseldi


Uzun süredir güvenilirlik sıralamasında lider konumda bulunan Lexus bu yıl ikinci sıraya geriledi. Araştırmaya göre Toyota’nın zirveye çıkmasında özellikle sorunsuz sürüş deneyimi, düşük arıza oranı ve kullanıcı memnuniyeti belirleyici oldu. Japon markalarının genel olarak listede üst sıralarda yer alması da dikkat çekti.

Japon markaları listenin üst sıralarında


Consumer Reports verilerine göre Subaru 63 puanla üçüncü sırada yer alırken Honda 59 puanla onu takip etti. BMW 58 puan ve Nissan 57 puanla listenin üst bölümünde yer alan diğer markalar oldu. Acura 54, Buick 51 ve Tesla 50 puan alarak orta sıralarda konumlandı.

Avrupa ve ABD markaları orta ve alt sıralarda


Araştırma sonuçları bazı Avrupa ve ABD markalarının daha düşük puanlar aldığını da ortaya koydu. Mercedes-Benz 41, Volkswagen 42, Volvo 42 ve Audi 44 puan aldı. ABD merkezli markalar arasında Chevrolet 42, Cadillac 41 ve Lincoln 40 puanla listede yer aldı. Listenin alt bölümünde ise Renault 24 puanla son sırada bulunurken Ram 26 ve Jeep 28 puan aldı.

Araştırma genelinde Japon otomobil üreticilerinin güvenilirlik konusunda güçlü bir performans sergilediği görülürken, ABD ve Avrupa markaları da farklı puanlarla sıralamada yer aldı. Consumer Reports’un değerlendirmesi, otomobil almayı planlayan kullanıcılar için güvenilirlik kriterinin sektörde giderek daha belirleyici hale geldiğini ortaya koyuyor.

En güvenilir otomobil markaları 2026

Araştırmada yer alan tüm markalar ve güvenilirlik puanları şu şekilde sıralandı:


Renault – 24 – Fransa

Ram – 26 – ABD

Jeep – 28 – ABD

GMC – 31 – ABD

Chrysler – 31 – ABD

Genesis – 33 – Güney Kore

Lincoln – 40 – ABD

Mercedes-Benz – 41 – Almanya

Cadillac – 41 – ABD

Chevrolet – 42 – ABD

Volkswagen – 42 – Almanya

Volvo – 42 – İsveç

Mazda – 43 – Japonya

Audi – 44 – Almanya

Hyundai – 48 – Güney Kore

Ford – 48 – ABD

Kia – 49 – Güney Kore

Tesla – 50 – ABD

Buick – 51 – ABD

Acura – 54 – Japonya

Nissan – 57 – Japonya

BMW – 58 – Almanya

Honda – 59 – Japonya

Lexus – 60 – Japonya

Subaru – 63 – Japonya

Toyota – 66 – Japonya


