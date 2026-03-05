Otomobil alacaklar dikkat: En güvenilir otomobil markaları listesi değişti! İşte zirvenin yeni sahibi

Avrupa ve ABD markaları orta ve alt sıralarda





Araştırma sonuçları bazı Avrupa ve ABD markalarının daha düşük puanlar aldığını da ortaya koydu. Mercedes-Benz 41, Volkswagen 42, Volvo 42 ve Audi 44 puan aldı. ABD merkezli markalar arasında Chevrolet 42, Cadillac 41 ve Lincoln 40 puanla listede yer aldı. Listenin alt bölümünde ise Renault 24 puanla son sırada bulunurken Ram 26 ve Jeep 28 puan aldı.