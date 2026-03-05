Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara merkez ilçelerinde yürütülen sosyal konut projesine ilişkin kura çekilişi sonuçlarını yeniden değerlendirdi. Yapılan incelemede, 3 Mart 2026’da gerçekleştirilen kura sırasında sistem kaynaklı bir teknik aksaklık yaşandığı ve bu nedenle bazı hak sahiplerinin listede yer almadığı tespit edildi. İdare, hatanın giderilmesi için sürecin hızla yeniden düzenlendiğini açıkladı.