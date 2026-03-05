TOKİ’nin Ankara merkez ilçelerinde yürüttüğü sosyal konut projesinde kura çekilişinde teknik bir hata tespit edildi. Yapılan incelemede bazı hak sahiplerinin eksik belirlendiği ortaya çıktı. Şehit yakınları ve gaziler doğrudan hak sahibi sayılırken, kalan 270 konut için yeni kura çekilişi yarın TOKİ’nin YouTube hesabı üzerinden canlı olarak gerçekleştirilecek.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Ankara merkez ilçelerinde yürütülen sosyal konut projesine ilişkin kura çekilişi sonuçlarını yeniden değerlendirdi. Yapılan incelemede, 3 Mart 2026’da gerçekleştirilen kura sırasında sistem kaynaklı bir teknik aksaklık yaşandığı ve bu nedenle bazı hak sahiplerinin listede yer almadığı tespit edildi. İdare, hatanın giderilmesi için sürecin hızla yeniden düzenlendiğini açıkladı.
Sistem hatası nedeniyle eksik hak sahibi tespit edildi
TOKİ’nin duyurusuna göre, “Ankara Merkez (Etimesgut, Gölbaşı, Mamak, Pursaklar, Sincan) 21780/500000 Sosyal Konut Projesi Hak Sahibi Belirleme Kura Çekilişi” sonuçlarının incelenmesi sırasında toplam 497 hak sahibinin eksik belirlendiği ortaya çıktı. Teknik aksaklık nedeniyle oluşan bu durumun ardından idare tarafından düzeltme süreci başlatıldı.
Şehit yakınları ve gaziler doğrudan hak sahibi
Eksik belirlenen kontenjan içinde yer alan 227 kişinin “şehit yakını ve gazi” kategorisinde olduğu bildirildi. Bu kategori için uygulanan özel kontenjan kuralları doğrultusunda, söz konusu 227 vatandaşın yeni bir kura sürecine girmeden doğrudan hak sahibi olarak sisteme kaydedildiği açıklandı.
270 konut için yeniden kura çekilecek
Geriye kalan 270 hak sahibinin belirlenmesi için ise yeni bir kura çekilişi yapılacak. TOKİ tarafından yapılan açıklamaya göre, ek kura çekimi 6 Mart 2026 Cuma günü saat 10.00’da gerçekleştirilecek. Çekiliş, idarenin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak.
Kura sonuçları tamamlandıktan sonra hak sahipleri, sonuçları hem e-Devlet sistemi üzerinden hem de TOKİ’nin resmi internet sitesi aracılığıyla sorgulayabilecek.