Fidye, oruç tutma gücünde olmayan kişiler için bir ibadet borcunun telafisi olarak ödenen maddi bedele denmektedir. Ramazan ayında oruçlarını tutacak güçte olmayan kişiler fidyelerini ödemek için kimlere fidye verileceğini merak etmektedir. Dinimize göre fidye kimlere verilebilir? İşte Diyanet bilgilerine göre oruç fidyesinin verilebileceği kişiler...
FİDYE KİMLERE VERİLEBİLİR?
Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla yükümlü olmadığı yoksul Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek durumunda olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak yararlanmaması esastır. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu sebeple bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl (üst soy) ve fürûuna (alt soy) veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.
Yine bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi hanımı da kocasına bunları veremez.
Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir (Zeylaî, Tebyîn, 1/301).
2025 ORUÇ TUTMAYANLAR NE KADAR FİDYE VERECEK?
Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 yılında oruç tutamayacak kişilerin ödemesi gereken fidye miktarını açıkladı. Bu yıl fidye miktarı 180 TL olarak belirlendi. Ramazan ayında oruç tutamayan ve bu ibadeti kaza edemeyecek durumda olan Müslümanlar tutamadıkları gün sayısı kadar fidye verecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 2025 fidye ve fitre miktarı ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde;
“Konu ile ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2025 yılı Ramazan ayından 2026 yılı Ramazan ayına kadar 180 TL olarak belirlenmiştir.
Fitre olarak belirlenen miktar, nakdi olarak verilebileceği gibi gıda maddelerinden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidyesi bedelidir. Bunun yanında her bir mükellef, kendi günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir.”