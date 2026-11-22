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Dahiliye uzmanı Dr. Gülsevin Yazıcı, Hakk’ın rahmetine kavuştu. Hekimlik mesleğiyle uzun yıllar boyunca insan sağlığına hizmet veren Dr. Gülsevin Yazıcı, görevine olan bağlılığı, yardımseverliği ve güzel ahlakıyla çevresinde sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak tanınıyordu.

Albayrak ailesi ve sevenleri arasında derin üzüntü

Albayrak ailesinin hem hekimi hem de kıymetli bir aile dostu olan Dr. Gülsevin Yazıcı’nın vefat haberi, başta Albayrak ailesi olmak üzere tüm yakınları ve sevenleri arasında büyük üzüntüye yol açtı.

Merhumeye Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyoruz.